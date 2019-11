NEW YORK – Petenis asal Kanada, Bianca Andreescu, sukses menjuarai ajang Amerika Serikat (AS) Terbuka 2019 pada Minggu (8/9/2019) dini hari WIB. Keberhasilan itu dicapai Andreescu tidak mudah, karena ia harus terlebih dahulu bersusah payah mengalahkan Serena Williams (AS) di final yang berlangsung di Arthur Ashe Stadium tersebut.

Usai memastikan kemenangan atas Williams di final dengan skor 6-3 dan 7-5, Andreescu mengaku sangat gembira. Ia tak menyangka mimpinya untuk menjuarai kompetisi tersebut akhirnya dapat tercapai. Apalagi lawannya di final pun adalah Williams, salah satu petenis yang memang sudah dikagumi sejak dulu oleh Andreescu.

Saking masih tak menyangkanya dapat menjuarai AS Terbuka 2019 dan merebut gelar pertamanya di ajang grand slam itu, Andreescu sampai merasa sangat gugup saat penyerahan trofi kejuaraan tersebut. Bahkan karena kegugupan itu, Andreescu sempat kebingungan cara memegang trofi yang benar.

Andreescu bingung harus memperlihatkan sisi trofi yang mana harus diposisikan di depan. Karena ia melihat ada tulisan-tulisan di kedua sisi yang menurutnya sangat penting. Namun, karena gugup hingga akhir kebingungan itu, ia pun tidak terlalu mementingkan hal tersebut. Ia tak mau terlihat konyol di penyerahan gelar juara tersebut. “Saya benar-benar tidak mengerti (cara memegang trofi AS Terbuka 2019). Trofi itu memiliki dua sisi, satu sisi dengan nama-nama dan sisi lainnya ada sesuatu hal yang lain. Pada saat itu, yang saya pikirkan adalah saya tak mamu membuat diri saya terlihat seperti orang idiot,” canda Andreeschu, mengutip dari WTA Tennis, Minggu (8/9/2019).