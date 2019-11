NEW YORK – Petenis putri asal Jepang, Naomi Osaka, harus mengakhiri langkahnya di Amerika Serikat (AS) Terbuka setelah tersingkir di babak 16 besar. Kekalahan ini sekaligus membuat Osaka gagal mempertahankan titel AS Terbuka yang diraih pada musim lalu.

Osaka mengikuti jejak juara bertahan lainnya yakni Novak Djokovic yang kandas sebelum memasuki babak perempatfinal. Osaka takluk dari petenis asal Swiss, Belinda Bencic yang merupakan unggulan ke-13 dengan skor 5-7 dan 4-6.

Kekalahan itu membuat Osaka merasa sedih. Pasalnya juara Australia Open 2019 tersebut sangat berharap bisa mempertahakan titel yang diraihnya pada musim lalu. Kekalahan itu pun memastikan Osaka turun peringkat dari nomor satu dan menyerahkan takhta tertinggi itu kepada petenis asal Australia, Ashleigh Barty.

“Bagi saya, saat ini saya memiliki perasaan sedih. Tetapi saya juga merasa telah belajar banyak selama turnamen ini. Jujur, tentu saja, saya ingin mempertahankan gelar turnamen ini,” ungkap Osaka, mengutip dari Fox Sports, Selasa (3/9/2019).

Menanggapi laga kontra Bencic, Osaka mengaku mengalami rasa sakit pada bagian lutut kiri selama pertandingan. Ia bahkan harus mendapatkan penanganan untuk menghilangkan rasa sakit pada pertengahan set kedua. “Jujur, saya tidak bergerak dengan baik hari ini. Lutut sedikit mengganggu dalam aspek gerakan. Tetapi saya pikir itu sesuatu yang seharusnya bisa saya atasi,” pungkas petenis berusia 21 tahun tersebut.