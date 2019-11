NEW YORK – Serena Williams siap menampaki babak perempatfinal di Amerika Serikat (AS) Terbuka 2019 pada Rabu 4 September 2019 pagi WIB. Meski lawannya adalah unggulan ke-18 di AS Terbuka 2019 tersebut, yakni Wang Qiang (China), Williams berjanji tetap akan tampil maksimal.

Ingin tampil maksimal karena Williams tak mau meremahkan Qiang di babak delapan besar AS Terbuka 2019 tersebut. Apalagi usaha Qiang untuk bisa mencapai babak perempatfinal bisa dikatakan cukup mengagetkan. Sebab Qiang berhasil menggugurkan Ashleig Barty, petenis unggulan kedua di kompetisi tersebut.

Bahkan Qiang mampu menghajar Barty dua set langsung, yakni dengan skor 6-2 dan 6-2 di babak 16 besar AS Terbuka 2019 tersebut. Dapat mengalahkan Barty itu sudah cukup untuk menjadi alasan Williams untuk tidak meremehkan Qiang di pertandingan perempatfinal nanti.

“Setiap pertandingan yang saya mainkan, orang-orang yang saya lawan selalu datang dengan membawa rencana terbaik mereka. Untuk saya sendiri, saya juga harus mengeluarkan kemampuan terbaik saya, baik saat melawan unggulan kedua, unggulan pertama, atau mungkin unggulan ke-80 sekali pun. Saya harus tampil maksimal atau tidak maka saya akan dipulangkan (dikalahkan),” ungkap Williams, mengutip dari WTA Tennis, Selasa (3/9/2019). Williams sendiri sedang dalam performa terbaiknya di turnamen AS Terbuka 2019. Jadi, sebenarnya peluang untuk terus melaju ke babak semifinal jelas terbuka lebar untuk petenis asal AS tersebut.