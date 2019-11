NEW YORK – Taylor Townsend berhasil membuat sebuah kejutan ketika tampil pada kejuaraan tenis Amerika Serikat (AS) Terbuka 2019. Ya, Townsend secara mengejutkan mampu menyingkirkan salah satu petenis unggulan, yakni Simona Halep, di babak kedua AS Open 2019.

Dalam pertandingan yang berlangsung di USTA Billie Jean King National Tennis Center tersebut, Halep nampaknya bakal menang udah atas Townsend usai tampil mendominasi di game pertama. Ya, Halep mampu menutup set pertama dengan unggul 6-2 atas Townsend.

Akan tetapi kejutan dimulai pada game ketiga, Townsend yang memulai AS Terbuka 2019 dari babak kualifiasi mulai memberikan perlawanan sengit kepada Halep. Bahkan Townsend berhasil menutup set kedua dengan unggul 6-3 atas Halep.

Pada set ketiga, Townsend nampaknya benar-benar tidak gentar dengan nama besar Halep dengan beberapa kali membuat juara Wimbledon 2019 tersebut kerepotan. Townsend pun berhasil menutup set ketiga dengan unggul 7-6, dan mampu memenangkan duel ini.

Seusai pertandingan, Townsend pun memberikan komentar setelah berhasil menyingkirkan Halep dari AS Terbuka 2019. Townsend mengaku sangat bangga perjuangannya selama ini akhirnya mampu membuahkan hasil positif, mengingat selama ini ia selalu dipandang sebelah mata. "Ini adalah perjalanan yang panjang bagi saya. Saya akui banyak yang membenci saya dengan hasil ini (kemenangan atas Halep). Saya juga merasa bahwa banyak orang yang meragukan kualitas saya dengan mengatakan bahwa saya takkan mampu," ucap Townsend, seperti dikutip dari New York Time, Jumat (30/9/2019). "Akan tetapi hari ini saya membuktikan bahwa apa yang mereka katakan terhadap saya adalah salah besar. Ini merupakan yang sangat besar dalam perjalanan karier saya. Itu juga menjadi momen yang sangat menentukan untuk menyadari mereka bahwa saya ada di sini," tutup petenis berusia 23 tahun tersebut.