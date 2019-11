OLAHRAGA snowboarding alias ski di atas hamparan salju memang tidak terlalu populer di Indonesia. Sebab, olahraga yang satu itu membutuhkan arena yang tidak mungkin dimiliki di Tanah Air, yakni salju, yang hanya ada di negara-negara empat musim alias sub-tropis.

Meski tidak populer, bukan berarti olahraga tersebut tidak bisa membuat Anda sekalian, terutama para pria tidak menaruh perhatian kepada atlet cabang olahraga ekstrem tersebut. Wajah cantik khas wanita Skandinavia dari Silje Norendal bisa saja membuat kaum adam terpikat.

Selain wajahnya yang cantik, Silje Norendal sangat andal meluncur di arena-arena ekstrem. Ia terbiasa turun di nomor halfpipe, slopestyle, dan bordercross. Pada ajang Winter X Games, perempuan berusia 25 tahun itu sudah dua kali menjadi juara, yakni pada edisi 2014 dan 2015.

Namun, fakta satu ini bisa membuat Anda sekalian patah hati. Ya, Silje Norendal sudah bertunangan dengan pemain hoki es kenamaan Norwegia, Alexander Bonsaksen. Nah, mari bedah mengapa Silje Norendal bisa mencuri perhatian banyak lelaki.

5. Pose seksi berbikini hitam

Sebagai seorang atlet, Silje Norendal tentu memiliki bodi atletis yang membuat perempuan lain iri. Sadar tubuhnya terlihat bagus, perempuan berambut pirang itu sengaja memamerkannya ketika berlibur di Pantai Notteroy.

Sambil memalingkan wajah dan berpose di atas perahu, keseksian tubuh Silje Norendal dibalut dengan bikini two pieces berwarna hitam. Keindahan alam di Notteroy pun bertambah dengan pose dari si atlet.

4. Seksi saat berolahraga

Tentu saja untuk membangun tubuh yang atletis, diperlukan olahraga rutin, entah itu di gymnasium atau hanya tempat latihan biasa. Sebagai seorang atlet, Silje Norendal juga melakukan latihan rutin untuk membentuk tubuh.

Ia mengunggah foto tengah berolahraga dengan memakai pakaian keluaran produses Under Armour. Otot tubuh dan perut menjadi daya tarik tersendiri dari unggahan Silje Norendal ini.

3. Seksi di atas perahu karet berbentuk angsa

Kawasan Marbella, Spanyol, memang dikenal akan pantainya yang eksotis. Curahan matahari pada musim panas kerap menjadi alasan kawasan tersebut dikunjungi jutaan orang, termasuk Silje Norendal untuk melepas penat.

Ia terlihat seksi dengan mengenakan bikin two pieces sambil menunggangi perahu karet berbentuk angsa. Lagi-lagi Silje memamerkan tubuh atletisnya di depan kamera sembari menyunggingkan senyum manis.

2. Bersenang-senang di atas yacht

Letak Ibu Kota Oslo yang berada di pinggir pantai, dimanfaatkan oleh Silje Norendal untuk bersantai. Apalagi, musim panas tengah berlangsung di negara Skandinavia tersebut sehingga dirinya bisa mengambil waktu untuk refreshing.

“Pekan lainnya sebelum kembali ke salju,” tulis Silje Norendal di unggahan akun Instagram. Bikini two piece berwarna hitam garis putih membalut tubuh seksi si atlet olahraga ekstrem tersebut.

1. Promosi minuman berenergi

Jumlah 330 ribu pengikut yang dimiliki di akun Instagram, juga dimanfaatkan Silje Norendal untuk menjadi produk iklan. Kali ini, sekaleng minuman berenergi merek Rockstar dipromosikan oleh sang atlet di akun Instagram.

Balutan you can see satu tali berwarna putih yang dikenakannya terlihat sangat seksi. Lekuk tubuhnya terlihat jelas dengan busana tersebut.