TORONTO – Megabintang Toronto Raptors, Kawhi Leonard, baru saja membawa timnya meraih gelar juara NBA untuk pertama kali pada musim 2018-2019. Selain itu, Kawhi rupanya juga mencatatkan rekor pribadi dalam keberhasilan Raptors menjadi juara.

Kawhi bergabung dengan LeBron James dan Kareem Abdul Jabar sebagai pemain yang bisa membawa dua tim berbeda menjadi juara NBA sekaligus merebut penghargaan MVP di partai puncak. Kawhi menjadi MVP saat Raptors menang 4-2 atas Golden State Warriors dalam sistem best of seven.

Sebelum membawa Raptors menjadi juara musim ini, Kawhi lebih dulu menjadi kampiun NBA 2013-2014 dengan San Antonio Spurs. Pada partai puncak musim tersebut, Spurs menang 4-1 atas Miami Heat yang masih diperkuat LeBron.

Kawhi pun jadi pemain ke-12 dalam sejarah NBA yang memenangkan dua atau lebih penghargaan MVP dalam partai puncak. Dari 11 pemain yang ada dalam daftar tersebut, tujuh di antaranya berada pada Naismith Memorial Basketball Hall of Fame.

Selain itu, penghargaan MVP dan gelar juara NBA semakin terasa spesial untuk Kawhi karena semua ia dapatkan pada musim perdananya untuk Raptors. Pebasket berusia 27 tahun itu baru direkrut Raptors dari Spurs pada awal musim ini. Dengan performa apik dan segudang prestasi Kawhi musim ini maka akan menjadi tugas berat bagi Raptors untuk mempertahankannya musim depan. Pasalnya, banyak tim-tim besar yang berniat meminang Kawhi dengan mahar cukup besar demi merasakan jasanya.