TORONTO – Point Guard Toronto Raptors, Kyle Lowry, mengungkapkan bahwa saat ini timnya sedang mencoba untuk tidak banyak bergantung kepada Kawhi Leonard dalam hal mencetak poin. Itulah yang menyebabkan Leonard tidak mencetak banyak poin saat membantu Raptors memenangi pertandingan atas Philadelphia 76ers dengan skor 125-89 dalam laga kelima playoff semifinal wilayah timur NBA 2019.

Berkat kemenangan di laga kelima tersebut, kini Raptors berbalik unggul 3-2 atas Sixers dalam sistem best of seven. Pada dua kemenangan Raptors sebelumnya atas Sixers, Leonard benar-benar tampil luar biasa, di mana ia mampu mencetak 45 dan 39 poin di masing-masing laga.

Akan tetapi, karena pada laga kelima pihak Raptors berencana untuk sedikit mengistirahatkan Leonard, maka small forward kelahiran Los Angeles itu pun hanya bisa mencetak 21 poin. Meski begitu, performa Leonard tetap terbilang agresif, karena ia juga membuat 13 rebound dan empat assist di gim kelima melawan Sixers tersebut.

“Ini adalah kemenangan tim yang bagus. Kami membutuhkan jenis permainan di mana semua pemain bermain dengan baik. Kami masih memiliki level lain yang saya pikir kami bisa mainkan secara ofensif dan defensif, namun ini adalah kemenangan tim yang bagus. Kami membutuhkan jenis kemenangan seperti ini untuk tim kami,” ujar Lowry, melansir dari Fox Sports Asia, Kamis (9/5/2019).

“Saya pikir ini adalah salah satu pertandingan di mana kami membiarkan Kawhi beristirahat sedikit. Dan saya tidak akan mengatakan dia beristirahat, dia masih mencetak 21 poin, dia agresif - 13 rebound - dan dia memiliki double-double yang besar, namun dia tidak harus melakukan semuanya dengan ofensif. Itulah hal-hal yang perlu kami lakukan sebagai tim untuk terus menjadi lebih baik,” lanjutnya.

(fmh)