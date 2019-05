BOSTON – Laga keempat babak playoff semifinal NBA wilayah timur mempertemukan Boston Celtics kontra Milwaukee Bucks di TD Garden pada Selasa (7/5/2019). Pada laga itu, Celtics yang bertindak sebagai tuan rumah justru kalah dari Bucks dengan skor 101-113.

Kekalahan tersebut membuat Celtics kini tertinggal 1-3 dari Bucks dalam sistem best of seven. Kondisi itu memaksa Celtics harus meraih kemenangan pada laga kelima yang akan berlangsung di kandang Bucks, Fiserv Forum, jika tak mau sang lawan melajutkan langkahnya ke partai puncak NBA wilayah timur.

Pada laga itu, Kyrie Irving dan kawan-kawan gagal menahan performa impresif Bucks. Bucks yang mengandalkan Giannis Antetokounmpo mampu mengacak-acak permainan Celtics. Pemain berpaspor Yunani itu pun membuat 39 poin dan 16 assist pada laga tersebut.

Sementara itu, Hasil buruk yang didapatkan Celtics tak diikuti oleh Houston Rockets di babak plyoff semifinal NBA wilayah barat. Rockets yang menjamu sang juara bertahan, Golden State Warriors, di Toyota Center mampu meraih kemenangan 112-108.

Kemenangan itu membuat Rockets menyamakan kedudukan jadi 2-2 dengan Stephen Curry dan kawan-kawan. James Harden kembali menunjukkan tajinya untuk Rockets dengan mencetak 38 poin pada laga tersebut.

Penampilan Harden untuk Rockets patut mendapatkan pujian karena ia masih belum pulih total dari cedera matanya. Akan tetapi, cedera itu tak menghalangi Harden untuk membawa Rockets menyamakan kedudukan setelah sebelumnya kalah di dua laga pertama. Hasil laga keempat ini membuat peluang kedua tim untuk melenggang ke partai puncak NBA wilayah barat masih sama besar.

(ADP)