HOUSTON – Houston Rockets takluk dari Golden State Warriors dengan skor akhir 109-115 pada pertandingan kedua semifinal NBA wilayah barat. Selain kekalahan, Rockets pun harus menerima kenyataan pahit atas cederanya sang bintang, James Harden, pada pertandingan yang berlangsung di Toyota Center, Selasa 30 April 2019.

Harden menderita cedera pada mata kirinya pada kuarter pertama. Harden cedera setelah menerima sapuan dari pemain Warriors, Draymond Green. Setelah kejadian itu, Harden pun harus dibawa ke ruang ganti untuk mendapatkan perawatan selama sembilan menit.

Pemain berpaspor Amerika Serikat itu baru kembali setelah kuarter kedua berjalan dua menit. MVP 2018 itu mengakhiri pertandingan dengan 29 poin dan tujuh rebound. Akan tetapi, hal itu belum cukup untuk membawa Rockets memenangi pertandingan kedua dalam sistem best of seven. Alhasil, Rockets tertinggal 0-2 dari Warriors.

Seusai pertandingan, Harden pun mengaku hampir tak bisa melihat dengan jelas dengan mata kirinya. Kondisi itu seharusnya membuat Harden tak melanjutkan permainan tetapi karena ingin membantu Rockets maka ia pun tetap tampil hingga pertandingan selesai.

“Rasanya sakit. Saya hampir tidak bisa melihat. Hanya coba pergi ke lapangan dan lakukan apa yang saya bisa untuk membantu rekan setim saya. Sekarang ini cukup buram. Semoga ini menjadi lebih baik. Tidak bisa melihat apa-apa. Nyaris tidak bisa melihat,” ucap Harden, seperti yang dikutip dari Ibtimes, Jumat (3/5/2019).

Kondisi itu pun membuat Harden diragukan tampil membela Rockets di pertandingan ketiga. Apabila Harden tak tampil pada pertandingan ketiga maka Rockets disinyalir harus berusaha keras untuk menaklukkan Warriors demi mendapatkan poin pertama.

(ADP)