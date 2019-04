BAKU – Pembalap Tim Renault, Daniel Ricciardo, dipastikan terkena penalti untuk mundur tiga grid saat akan tampil di Formula One (F1) GP Spanyol 2019, pada Minggu 12 Mei 2019 mendatang. Hal itu buntut dari ulah Ricciardo yang menabrak mobil Daniil Kvyat (Toro Rosso) saat balapan seri Azerbaijan berlangsung, pada Minggu 28 April 2019.

Kejadian Ricciardo menabrak Kvyat terjadi ketika balapan baru separuh jalan. Pembalap asal Australia itu bermula ingin menyalip Kvyat untuk merebut posisi ke-10 di tikungan ketiga. Akan tetapi keinginan Ricciardo itu terlalu menggebu-gebu sehingga ia justru salah perhitungan dan melebar ke escape road.

Objects in the rear view mirror may be closer than they appear 😬



A race-ending reversal for Ricciardo and Kvyat #F1 🇦🇿 #AzerbaijanGP pic.twitter.com/E7AFcDpxzJ