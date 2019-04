TORONTO – Pandit NBA, Kevin Arnovits, membicarakan soal semifinal wilayah timur yang akan mempertemukan Toronto Raptors kontra Philadelphia 76ers. Semifinal wilayah timur antara Raptors melawan Sixers akan berlansung dalam sistem best of five. Pertandingan kedua tim itu menurut Kevin akan ditentukan pertarungan antara Kawhi Leonard (Raptors) kontra Ben Simmons (Sixers).

Pada pertemuan terakhir kedua tim di musim reguler, kedua pemain itu memang saling bertarung di lapangan. Saat itu, Leonard bisa menanggulangi segala pergerakkan Simmons sehingga Raptors pun menang atas Sixers dengan skor 119-107.

Menilik pada fakta itu, Kevin menilai Simmons harus bisa keluar dari bayang-bayang Leonard agar bisa tampil apik di semifinal wilayah timur. Apabila Leonard bisa mengungguli Simmons lagi maka Sixers akan kesulitan untuk mengimbangi permainan Raptors.

“Ben Simmons adalah kunci untuk seri ini, karena dia tidak bisa membiarkan Kawhi Leonard mengendalikannya. Saya jamin Ben Simmons khawatir tentang Kawhi Leonard. Dia ada di kepalanya. Saya menonton dua pertandingan Raptors-Sixers itu. Dia membuat Ben Simmons takut menggiring bola,” ujar Kevin, seperti yang dikutip dari Sportsnet, Kamis (24/4/2019).

Kedua tim itu dipastikan akan tampil maksimal di semifinal wilayah timur mengingat perjuangan mereka di putaran sebelumnya. Raptors lolos ke semifinal wilayah timur setelah menaklukkan Orlando Magic dengar skor 4-1 dalam sistem best of seven. Sementara itu, Sixers lolos ke semifinal wilayah timur dengan skor serupa melawan Brooklyn Nets.

(ADP)