DETROIT – Tim Milwaukee Bucks sukses melangkahkan kaki ke semifinal wilayah Timur NBA 2018-2019. Kepastian itu didapat usai mereka menaklukkan Detroit Pistons untuk yang keempat kalinya di Little Caesars Arena, Rabu 23 April 2019 dengan skor 127-104.

Kemenangan tersebut mengantarkan Bucks menang atas Pistons dengan skor telak 4-0 dalam laga best of seven. Ini merupakan pencapain pertama bagi Bucks untuk lolos ke semifinal wilayah timur sejak 2001. Selain itu Bucks menjadi tim kedua yang lolos ke semifinal wilayah Timur menyusul Boston Celtics.

“Dari tempat kami berada dan di mana kami berada sekarang, ini adalah perjalanan yang sulit dipercaya. Manajemen tim telah menunjukkan pekerjaan luar biasa dengan mendorong ke arah lain,” ungkap Giannis Antetokounmpo, mengutip dari USA Today, Rabu (24/4/2019).

“Kami akan merayakannya dan bersenang-senang, tetapi kami akan segera fokus pada Boston Celtics. Ini akan menjadi seri yang menyenangkan. Tahun lalu mereka mengalahkan kami di best of seven,” tambah Sterling Brown.

Sebelumnya, Celtics menjadi tim pertama yang lolos usai mengandaskan Indiana Pacers dengan skor telak 4-0 dalam pertandingan best of seven. Pada semifinal, Celtics akan menjadi calon lawan Bucks di semifinal wilayah timur NBA 2018-2019.

Pada laga keempat Bucks melawan Pistons, Giannis Antetokoumpo mampu tampil gemilang. Pemain berpaspor Yunani itu menunjukkan ketangguhannya dengan mencetak angka terbanyak yakni 41 poin. Pencapaian tersebut jauh mengungguli Reggie Jackson dari Pistons yang mengumpulkan skor terbanyak kedua dengan 26 poin.

