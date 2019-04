SELANGOR – Manajer Tim Petronas Yamaha SRT, Wilco Zeelenberg mengaku puas dengan hasil MotoGP Amerika Serikat 2019 di Circuit of the Americas (COTA) pada pekan lalu. Hal itu tidak lepas dari hasil kedua pembalapnya yang tampil gemilang dari balapan tersebut.

Pada balapan tersebut, pembalap utamanya yakni Franco Morbidelli sukses meraih posisi terbaik dengan finis di posisi kelima. Sementara rekan setimnya Fabio Quartararo yang juga pembalap rookie menempati peringkat ketujuh.

Hasil ini dipandang positif karena pada balapan kali ini mereka meraih poin dari kedua pembalapnya. Sebelumnya kala mentas di MotoGP Qatar dan Argentina, hal tersebut tidak mampu diraih tim satelit Yamaha tersebut.

“Kami menyelesaikan balapan dengan kedua pembalap yang meraih poin di COTA, yang tidak mampu kami lakukan dalam dua balapan pertama,” ungkap Zeelenberg, mengutip dari Motorsport-Total, Kamis (18/4/2019).

Melihat hasil tersebut, Zeelenberg memiliki rasa optimis untuk mencapai target mereka pada musim ini. Ia menjelaskan Morbidelli ditargetkan untuk bisa menempati posisi enam besar pada klasemen akhir musim ini. Sementara Morbidelli saat ini menempati posisi ke-10.

“Posisi enam besar adalah tujuan kami untuk Franco dan hasil ini akan memberikannya dorongan motivasi,” tambahnya.

Sedangkan Quartararo ditargetkan untuk meraih gelar rookie of the year pada MotoGP 2019. Peluang tersebut cukup terbuka karena Quartararo saat ini memimpin klasemen pembalap rookie of the year dengan mengoleksi 17 poin.

“Bersama Fabio kami ingin mendapatkan rookie of the year dan sekarang dia memimpin. Jadi ini adalah momen yang sangat bagi bagi kami,” pungkasnya.

