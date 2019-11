KETENARAN beberapa atlet dunia membuat mereka memiliki kesempatan besar untuk merambah ke dunia entertainment. Tak hanya menjadi bintang iklan sebuah produk terkenal, beberapa dari mereka bahkan mendapat kesempatan untuk bermain di sebuah film.

Bak aktor terkenal, akting yang ciamik juga berhasil dimainkan oleh beberapa atlet yang mendapat kesempatan tersebut. Karena itu, beberapa dari mereka tak hanya bermain di satu atau dua film saja. Sederet film populer di Hollywood karya sutradara ternama bahkan berhasil mereka bintangi.

Ada beberapa atlet yang pernah melakukan hal tersebut. Kali ini, Okezone pun akan membahas olahragawan yang pernah bermain di sebuah film. Sebagaimana dikutip dari Sokkaa, Rabu (20/2/2019), berikut lima atlet yang pernah main film.

5. Kevin Durant

Pebasket bintang NBA, Kevin Durant, tak hanya piawai dalam memainkan bola di tengah lapangan. Ia juga dikenal pandai berakting. Alhasil, Durant pun mendapat kesempatan untuk membintangi film di Hollywood. Tak hanya satu, wajah pemain Golden State Warriors bahkan telah ini bahkan telah malang-melintang di beberapa film.

Salah satu film Durant yang terkenal adalah Thunderstruck. Pada film yang dirilis 2012 itu, Durant mendapat peran sebagai karakter utama. Selain Thunderstruck, pebasket asal Amerika Serikat ini juga bermain di film Back for the Future garapan Frank Marshall yang dirilis pada 2011.

4. Eric Cantona

Selanjutnya, ada nama legenda Manchester United, Eric Cantona. Namanya tak hanya tersohor di dunia sepakbola lantaran kebolehannya mengolah si kulit bundar, Cantona juga dikenal di dunia hiburan. Ia memiliki kemampuan yang tak kalah apik saat beradu peran.

Alhasil, Cantona dikenal sebagai aktor yang luar biasa. Setelah pensiun dari dunia sepakbola, Cantona pun memutuskan untuk fokus menjalani karier sebagai aktor di Prancis. Wajah Cantona pun telah muncul di banyak film. Film terbaru yang diperankannya adalah Anka yang dirilis pada 2017. Selain Anka, ia juga bermain di beberapa film seperti Delit De Fuite (2014), Switch (2011), Marie et Les naufragés (2016), Porn in the Hood (2012), Death List (2009), dan masih banyak lagi.

3. Neymar Jr

Selain Cantona, pesepakbola asal Brasil, Neymar Jr, juga pernah membintang film. Ketenaran dan wajahnya yang rupawan membuat pemain Paris Saint-Germain (PSG) mendapat kesempatan besar untuk merambah ke dunia hiburan. Selain membintangi beberapa iklan, Neymar juga unjuk kebolehan di beberapa film.

Neymar pernah bermain bersama Vin Diesel dalam film ketiga xXx berjudul Return Of Xander Cage. Film ini pun telah menjadi salah satu yang populer di dunia. Selain xXx: Return Of Xander Cage, wajah Neymar juga muncul di film Os Parças pada 2017.

2. Dennis Rodman

Selanjutnya, ada mantan pebasket NBA, Dennis Rodman. Nama Rodman begitu dikenal oleh para pencinta basket dunia karena bakat gemilang yang dimiliki. Bersama Michael Jordan, Rodman berhasil memenangkan berbagai kejuaraan.

Selain dikenal sebagai pebasket yang hebat, Rodman juga telah menjadi seorang aktor yang memiliki akting apik. Pemain kelahiran New Jersey 13 Mei 1961 itu pun telah membintangi sejumlah film, seperti Double Team bersama Jean Claude Van Damme pada 1997. Dia juga berakting di film Simon Sez (1999), Cutaway (2000), dan masih banyak lagi.

1. David Beckham

Terakhir, ada nama legenda sepakbola Inggris, David Beckham. Namanya begitu dikenal dan telah melegenda di dunia sepakbola. Terlahir dengan wajah yang begitu tampan membuat Beckham memiliki karier yang tak kalah cemerlang di dunia hiburan.

Mantan gelandang Manchester United itu telah menjadi perhatian media sejak usianya masih muda. Alhasil, kesempatan untuk merambah ke dunia film pun terus didapat Beckham. Ia kini bahkan telah menjelma menjadi aktor bintang yang berhasil membintangi banyak film. Pada 2007, Beckham mendapat tawaran pertama untuk bermain di film berjudul Goal II: Living the Dream.

Aktingnya yang memuaskan publik membuat Beckham kembali mendapat tawaran untuk membintangi sejumlah film. Selain Goal II: Living the Dream, suami dari Victoria Beckham itu juga bermain di film The Class of '92 (2013), The Man from U.N.C.L.E. (2015), hingga Raja Arthur: Legend of the Sword (2017).