DAGESTAN – Petarung gaya bebas asal Rusia, Khabib Nurmagomedov, berencana untuk comeback ke arena UFC secepatnya pada November 2019. Padahal, pria berjuluk Si Elang itu hanya dihukum larangan bertanding selama sembilan bulan oleh Komite Atletik Negara Bagian Nevada (NSAC).

Sanksi yang dijatuhkan kepada Khabib itu dihitung sejak keributan di UFC 229, 7 Oktober 2018. Itu berarti petarung berusia 30 tahun tersebut sudah diizinkan kembali masuk ke Negara Bagian Nevada, Amerika Serikat (AS), yang merupakan markas besar UFC, pada 6 Juli 2019.

Namun, Khabib memilih tetap vakum hingga November untuk menunggu hukuman bagi kedua rekannya, Abubakar Nurmagomedov dan Zubaira Tukhurov, rampung. Perlu diketahui, keduanya disanksi setahun oleh NSAC.

Khabib sudah berencana untuk bertarung melawan Georges St-Pierre di New York saat kembali nanti. Selain sudah tidak mau berurusan dengan Nevada lagi, ia lebih senang bertarung di The Big Apple –julukan New York- karena banyak diaspora asal Rusia.

“Dia (Georges St-Pierre) punya 1-2 pertarungan lagi. Dia merupakan salah satu petarung yang hebat yang pernah masuk ke octagon,” ujar Khabib Nurmagomedov, dilansir dari Express, Senin (4/2/2019).

“Saya sudah berencana kembali sekira November 2019 di New York (Madison Square Garden). Dia sudah pernah bertarung di sana dan ada komunitas Rusia yang besar di sana,” imbuh pemegang rekor 27 kemenangan tanpa cela itu.

