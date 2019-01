JAKARTA – Tim softball putra Garuda Jakarta berhasil menjadi juara pertama pada kejuaraan Altras. Dalam kompetisi yang berlangsung pada 20-27 Januari 2019 di lapangan Softball Griya Alam Sutera, Banten itu, Garuda Jakarta mampu mengalahkan tim Gorgeous Bandung pada pertandingan final dengan skor akhir 7-1.

Manajer Tim Garuda Jakarta, Firdaus Fadlil, menyambut positif hasil manis yang berhasil diraih timnya tersebut. Sejak awal, ia mengaku sudah meyakini Garuda mampu menorehkan prestasi yang baik di kejuaraan yang diikuti oleh tujuh peserta ini.

“Pada kejuaraan kali ini, komposisi timnya merupakan campuran dari pemain veteran, nasional, dan pemain muda berbakat. Saya sangat puas melihat mereka dapat bermain secara kompak meskipun beda pengalaman,” ujar Firdaus, sebagaimana dikutip dari keterangan pers yang diterima Okezone, Minggu (27/1/2019).

Pada pertandingan puncak, Garuda menurunkan dua pitcher andalannya, yaitu Teuku Ridwan (Iwan) dan Emil Muhammad Isnan (Emil). Iwan bermain sebagai starter atau pitcher awal selama 5 inning dan kemudian digantikan oleh Emil.

Penampilan apik yang ditunjukkan dua pitcher Garuda tersebut berhasil menyulitkan barisan pemukul lawan yang diisi oleh pemain-pemain andal Jawa Barat. Berkat aksi ciamik Garuda, mereka dapat menunjukkan keperkasaannya sehingga langsung memimpin skor 2-0 pada inning pertama. Pada inning kelima, tim besutan pelatih kepala Ahsya Darwis ini berhasli memperbesar skor menjadi 4-0 dan menyelesaikan pertandingan dengan skor telak 7-1.

Tak hanya merengkuh gelar juara, Garuda berhasil merengkuh gelar lainnya di kejuaraan ini. Salah satu penggawa mereka yang bermain di posisi second base, Takemata Akihito, terpilih sebagai Most Valuable Player.

Gorgeous juga berhasil merebut beberapa gelar, selain runner-up Altras. Mereka merebut tiga penghargaan individual yang diraih oleh Naufal Rahman sebagai The Best Hitter, Ronaldo Oktavindra sebagai The Most RBI, dan Ryan Dwi sebagai The Best Pitcher.

Ketua Umum Garuda Baseball-Softball Club, Febrinaldy Darmansyah, mengaku dirinya sangat bangga atas hasil yang dicapai oleh anak asuhnya.

“Pada kesempatan ini saya ingin ucapkan terima kasih kepada perkumpulan Altras yang telah sukses menyelenggarakan kejuaraan dalam rangka ulang tahun ke-12. Kejuaraan ini sangatlah positif bagi perkembangan olahraga softball di Indonesia,” tutup Febry.

(dji)