MILTON KEYNES – Keputusan mencengangkan dibuat oleh pembalap Tim Red Bull, Daniel Ricciardo, kala ia memilih untuk meninggalkan timnya di akhir musim Formula One (F1) 2018. Pembalap berkebangsaan Australia itu telah memutuskan kalau ia akan bergabung dengan Tim Renault mulai musim balap F1 2019.

Pada awalnya, banyak pihak yang tak menyangka dengan keputusan yang dibuat Ricciardo tersebut. Akan tetapi, melalui akun Twitter pribadinya, ia mengkonfirmasi bahwa berita yang keluar terkait dirinya meninggalkan Red Bull dan bakal bergabung dengan Renault adalah benar. Ia menyebut keputusan yang dibuatnya tersebut merupakan salah satu keputusan tersulit dalam hidupnya.

A change is gonna come. Excited for the next chapter with @RenaultSportF1. Thank you for the kind messages and well wishes I've received. pic.twitter.com/2qpKYYGGvH