CLEVELAND – Golden State Warriors semakin menunjukkan tajinya di Final NBA 2017-2018 usai berhasil menaklukkan Cleveland Cavaliers di final ketiga yang berlangsung di Quicken Loans Arena, Kamis (7/6/2018) pagi WIB. Dengan skor akhir 110-102 sudah cukup membuat Warriors untuk meraih kemenangan ketiga beruntunnya di final NBA musim ini.

Padahal Kevin Durant dan kawan-kawan sempat tertingga terlebih dahulu di kuarter pertama dan saat di kuarter kedua. Walaupun di paruh pertama game Cavs –julukan Cavaliers– memang unggul, namun jarak poin antara kedua tim sangat tipis. Yakni Cavaliers 58, sementara Warriors 52.

Tak ingin kekalahannya berlanjut, Warriors pun mulai bangkit di kuarter ketiga. Durant yang selaku pebasket andalan tim asal California itu pun membuktikan kapasitasnya sebagai salah satu pemain terbaik NBA saat ini. Poin demi poin ia sumbangkan kepada Warriors di kuarter ketiga tersebut sehingga tim asuhan Steve Kerr pun akhirnya unggul dari Cavaliers dengan peroleh pojn 83-81.

The @warriors come back and win Game 3 behind 43 PTS from Kevin Durant!



GSW defeats @cavs 110-102 to take a 3-0 series lead!#DubNation #NBAFinals pic.twitter.com/kBw7deuhJB— NBA (@NBA) June 7, 2018