BANDUNG - BSB Hangtuah melangkah ke semifinal Liga Bola Basket Indonesia (IBL) 2017-2018 usai kalahkan Garuda Bandung dengan kedudukan akhir 2-1. BSB Hangtuah menang di laga ketiga playoff dengan skor 64-59 di GOR C-Tra Arena, Bandung, Senin 5 Maret 2018.

Di semifinal, BSB Hangtuah akan menghadapi Satria Muda (SM) Pertamina. SM patut wajib diwaspadai oleh BSB Hangtuah. Pasalnya, selama penyelenggaraan IBL 2017-2018, SM hanya kalah dua kali dari 17 laga yang menjadi catatan kekalahan terendah kedua setelah Pelita Jaya Basketball yang baru kalah satu kali.

Pelatih BSB Hangtuah, Andika Saputra, mengatakan dirinya harus bekerja keras untuk mengatur strategi melawan SM. Ia pun mewaspadai skuad SM di semifinal nanti.

"Kami harus memutar otak bagaimana caranya menghadapi SM di semifinal," ujar pelatih BSB Hangtuah Andika Saputra, seperti dilansir Antara, Selasa (6/3/2018).

Tak hanya itu, SM juga diperkuat oleh pemain asal Amerika Serikat (AS) yang menjadi andalan hampir di setiap laga IBL 2017-2018, Dior Lowhorn. Kemudian, SM dihuni pebasket berdarah AS yang kini sudah dinaturaliasai menjadi warga negara Indonesia, Jamarr Andre Johnson.

"Jamarr dan Lowhorn memiliki gaya bermain yang berbeda dan karena itu kami harus bekerja keras menghadapi SM," ucap center BSB Hangtuah, Nahshon George.

BSB Hangtuah berhasil menorehkan sejarah yakni untuk pertama kalinya mereka menjejakkan kaki di semifinal IBL. Meski unggul, Hangtuah sempat tertinggal jauh di kuarter pertama dengan skor telah 18-3. Namun, Hangtuah menolak menyerah dan bangkit di kuarter kedua dan selalu unggul sampai akhir laga.

"Terima kasih kepada Tuhan atas kemenangan ini. Anak-anak memang mengawali pertandingan dengan lambat karena mungkin terlalu percaya diri karena Garuda Bandung tampil tanpa centernya Roderick Flemings," ungkap Andika Saputra.

Selanjutnya, BSB Hangtuah akan berjumpa dengan juara Divisi Merah IBL 2017-2018 Satria Muda Pertamina pada 22-25 Maret 2018. Sama dengan laga playoff, babak semifinal ini juga berlangsung dengan format 'best of three'.

