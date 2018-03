BANDUNG – BSB Hangtuah berhasil menundukkan Garuda Bandung dengan skor 76-74 di laga perdana playoff Liga Bola Basket Indonesia (IBL) Pertalite 2017-2018 yang digelar di GOR C-Tra Arena, Bandung, Jumat 2 Maret 2018.

Hasil ini membuat Hangtuah untuk sementara memimpin kedudukan 1-0 atas Garuda Bandung dan hanya membutuhkan satu kemenangan lagi untuk lolos ke semifinal IBL 2017-2018 karena playoff berlangsung dengan format "best of three".

Dikutip dari laman resmi IBL di Jakarta, Jumat, pelatih BSB Hangtuah Andika Saputra menyebut timnya bisa meraih kemenangan karena bermain sabar dan tanpa beban.

"Itulah yang membuat rencana permainan berjalan dengan baik," ujar Andika.

Adapun kemenangan Hangtuah tersebut juga diwarnai dengan ditahbiskannya guard mereka, Abraham Wenas sebagai pemain debutan terbaik (rookie of the year) IBL 2017-2018.

Seolah ingin membuktikan kepantasannya meraih gelar tersebut, Abraham pun menandai laga perdananya di playoff dengan penampilan apik dan membuat 10 poin.

Raihannya itu tertinggi ketiga di Hangtuah setelah dua pebola basket impor Nashon George dengan 26 angka dan 11 rebound serta Keenan Palmore mencetak 22 poin dan sembilan rebound.

"Kami mengikuti instruksi pelatih dan fokus bermain. Kami tak mau gim pertama jadi beban," kata Abraham.

Sementara kubu Garuda Bandung menyesalkan kekalahan tersebut. Menurut pelatih Garuda Andre Yuwadi, timnya tidak bisa menyeimbangkan lini serang dan pertahanan.

"Sebanyak 14 kali kesalahan kami menjadi 16 poin untuk lawan," tutur Andre.

Di laga itu, guard asal Amerika Serikat Gary Jacobs menjadi pendulang poin tertinggi di Garuda Bandung dengan mencetak 33 poin dan 12 rebound.

Kekalahan tersebut membuat Garuda Bandung mau tak mau harus memenangkan laga playoff keduanya yang dilangsungkan pada Sabtu (3/3/2018) agar kedudukan imbang 1-1 sebelum dilanjutkan ke pertandingan ketiga yang menjadi penentuan pada Senin 5 Maret 2018.

