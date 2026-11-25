Sofie Kemala Ungkap Awal Karier Jadi Atlet Renang, Sempat Diarahkan Orangtua Jadi Pelari

ATLET renang sekaligus finalist Red Bull Power Race International, Sofie Kemala Fatiha, membagikan cerita awal ketertarikannya pada dunia renang hingga akhirnya terjun sebagai atlet profesional. Di sela-sela ceritanya, ia mengungkapkan dirinya sempat diarahkan menjadi atlet lari oleh kedua orangtuanya.

Kisah tersebut dibagikan Sofie saat hadir sebagai narasumber pada sesi Genzone Talks dalam gelaran iNews Campus Connect (ICC) di Sekolah Vokasi Universitas Indonesia (UI), Depok, Rabu (25/11/2026). Dalam sesi itu, ia menceritakan sang ibunda juga merupakan seorang atlet, namun bukan di cabang renang, melainkan cabang olahraga atletik. Latar belakang itulah yang membuat orangtuanya sempat berharap Sofie mengikuti jejak serupa.

Sofia Kemala (kedua dari kanan) berbicara soal lika-liku menjadi atlet renang profesional. (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)

“Kalau aku dulu mamaku juga atlet kebetulan, tapi dia atlet lari. Jadi awalnya orangtuaku tuh pengennya aku jadi atlet lari,” ungkap Sofie.

1. Bermimpi Jadi Atlet Renang

Namun, keinginan tersebut ditolak oleh Sofie. Ia memilih jujur mengungkapkan minat dan ketertarikannya terhadap olahraga renang. Di situlah perjalanan dirinya dimulai. Ia mulai belajar berenang pada usia enam tahun dan memberanikan diri meniti karier sebagai atlet pada umur 11 tahun.

“Jadi di umur 11 tahun aku mulai coba ikut-ikut lomba nasional, pergi ke Jakarta karena kebetulan aku dari Bengkulu. Pas tanding di situ pada saat itu peserta 40, aku peringkat 40,” tuturnya.

Alih-alih patah semangat, hasil tersebut justru memicu rasa penasarannya. Ia mulai memperhatikan cara para atlet lain bisa berenang dengan sangat cepat, hingga akhirnya memberanikan diri meminta izin kepada sang ibunda untuk ikut berlatih di Jakarta.

“Aku penasaran akhirnya aku bilang ke mamaku kayak, ‘Boleh nggak ya aku ikutan kayak atlet-atlet yang lain? Aku latihan di Jakarta?’ dan untungnya orangtuaku tuh sangat support,” beber Sofie.

2. Latihan di Jakarta 1 Bulan

Sang ibunda pun memberikan kesempatan kepada Sofie untuk menjajal latihan di Jakarta selama satu bulan. Hasilnya positif, ia merasa nyaman dan kemampuannya berkembang pesat selama masa uji coba tersebut, yang terlihat dari catatan waktu renangnya yang meningkat signifikan.