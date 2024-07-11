Diikuti Atlet Nasional, Kompetisi Renang di Perairan Terbuka Bertajuk Limbang Tacik 2024 Segera Digelar!

KOMPETISI renang di perairan terbuka bertajuk Limbang Tacik 2024 segera digelar di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT) pada 6 Oktober 2024. Limbang Tacik 2024 menawarkan 2 kategori jarak yaitu, 2000m dan 5000m yang kemudian akan dibagi lagi berdasarkan gender dan kelompok usia, mulai dari 20 hingga 60+ tahun, serta akan ada pemisahan nomor lomba bagi peserta kategori umum dan atlet.

Setelah sukses mengadakan event Labuan Bajo Swim dan Run yang diikuti atlet-atlet pemegang rekor nasional, serta event ultra-cycling Lintang Flores pada Maret 2024 lalu, Ta’aktana, a Luxury Collection Resort & Spa, Labuan Bajo kembali menjadi tuan rumah kompetisi olahraga cabang open-water swimming bertajuk Limbang Tacik 2024, Ta’aktana Open Water Festival.

(Para atlet nasional akan ramaikan Limbang Tacik 2024)

Event yang turut didukung Marriott International dan PT Fortuna Paradiso Optima ini akan diadakan pada tanggal 6 Oktober 2024 di area pantai Ta’aktana, a Luxury Collection Resort & Spa, Labuan Bajo, dan akan memadukan keseruan kompetisi renang perairan terbuka dengan daya tarik pariwisata serta keindahan alam dari Labuan Bajo.

Inisiator event, Renaldus Iwan Sumarta, dalam keterangan tertulis berharap dengan adanya berbagai opsi untuk kategori lomba, para peserta baik pria maupun wanita, pemula maupun profesional, akan tertarik untuk menjalani tantangan kompetisi ini sesuai dengan kemampuan fisiknya masing-masing.

“Limbang Tacik 2024 adalah event olahraga endurance ketiga yang kami selenggarakan. Melalui serangkaian event ini, kami berkomitmen untuk terus mengenalkan Labuan Bajo sebagai destinasi wisata eksotis yang berpotensi besar, salah satunya untuk penyelenggaraan event Sports Tourism berkelas dunia. Kami berharap event ini mendapat sambutan yang baik dari Sports Enthusiast, serta dapat menjadi acara tahunan yang ikonik dan menarik bagi para wisatawan domestik maupun luar negri” ungkap Iwan.