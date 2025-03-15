Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Resmi, Anindya Bakrie Terpilih Jadi Ketum PB Akuatik Indonesia

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 15 Maret 2025 |17:01 WIB
Resmi, Anindya Bakrie Terpilih Jadi Ketum PB Akuatik Indonesia
Anindya Bakrie resmi jadi Ketum PB Akuatik Indonesia periode 2025-2029. (Foto: Cikal Bintang/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Anindya Novyan Bakrie resmi terpilih sebagai Ketua Umum (Ketum) Pengurus Besar Akuatik Indonesia (PB AI) untuk periode 2025-2029. Anindya yang terpilih secara aklamasi itu otomatis melanjutkan kepemimpinannya yang sudah berjalan sejak 2016.

Anindya memang menjadi satu-satunya calon Ketum PB Akuatik Indonesia yang menyerahkan syarat masa penjaringan calon ditutup. Kini, Anindya resmi diumumkan sebagai ketua umum dalam acara Musyawarah Nasional (Munas) Akuatik di Kuningan, Jakarta pada Sabtu (15/3/2025).

1. Lanjutkan Kepemimpinan di Akuatik Indonesia

Anindya terpilih secara aklamasi dalam acara yang dihadiri oleh 31 pengurus provinsi PB Akuatik Indonesia itu. Pemimpin Munas Akuatik, Sarman Simanjorang kemudian memastikan terpilihnya Anindya.

“Semuanya (pengurus provinsi) mendukung sepenuhnya keberlanjutan kepemimpinan bapak Anindya Bakrie menjadi Ketua Umum Akuatik Indonesia,” kata Sarman dalam acara tersebut, dikutip Sabtu (15/3/2025).

Dengan demikian, Anindya Bakrie telah resmi menjadi Ketum PB Akuatik Indonesia periode 2025-2029. Ini merupakan kali ketiga Anindya menjabat sebagai Ketum PB Akuatik Indonesia.

Anindya Bakrie jadi Ketum PB Akuatik Indonesia periode 2025-2029. (Foto: Instagram/akuatikindo)
Anindya Bakrie jadi Ketum PB Akuatik Indonesia periode 2025-2029. (Foto: Instagram/akuatikindo)

2. Sebelumnya Sudah Pimpin 2 Periode

Mantan Chief de Mission (CdM) Indonesia di Olimpiade Paris 2024 itu sebelumnya pernah menjabat pada periode 2016-2020 ketika masih bernama Persatuan Renang Seluruh Indonesia (PRSI), dan periode 2020-2024.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/11/43/3033105/diikuti-atlet-nasional-kompetisi-renang-di-perairan-terbuka-bertajuk-limbang-tacik-2024-segera-digelar-4hFdmDa4ML.jpg
Diikuti Atlet Nasional, Kompetisi Renang di Perairan Terbuka Bertajuk Limbang Tacik 2024 Segera Digelar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/10/43/2880308/raih-medali-emas-di-kejuaraan-renang-junior-akuatik-dunia-2023-felix-victor-iberle-cetak-sejarah-K3SGDeL1mm.jpg
Raih Medali Emas di Kejuaraan Renang Junior Akuatik Dunia 2023, Felix Victor Iberle Cetak Sejarah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/09/28/43/2676882/10-fakta-mengejutkan-michael-phelps-atlet-renang-terbaik-dunia-T4rVBgEW4L.jpg
10 Fakta Mengejutkan Michael Phelps Atlet Renang Terbaik Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/12/21/43/2331291/tutup-2020-alysha-chloe-pribadi-sikat-dua-medali-di-australia-7bAN6XuZII.jpg
Tutup 2020, Alysha Chloe Pribadi Sikat Dua Medali di Australia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/09/27/43/2284607/perenang-muda-indonesia-pecahkan-tiga-rekor-nasional-di-tengah-pandemi-5pngJQkq1V.jpeg
Perenang Muda Indonesia Pecahkan Tiga Rekor Nasional di Tengah Pandemi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2018/03/16/43/1873510/perenang-putri-indonesia-ini-pecahkan-rekor-yang-telah-bertahan-21-tahun-s0daHtAAQD.jpg
Perenang Putri Indonesia Ini Pecahkan Rekor yang Telah Bertahan 21 Tahun
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement