Resmi, Anindya Bakrie Terpilih Jadi Ketum PB Akuatik Indonesia

JAKARTA - Anindya Novyan Bakrie resmi terpilih sebagai Ketua Umum (Ketum) Pengurus Besar Akuatik Indonesia (PB AI) untuk periode 2025-2029. Anindya yang terpilih secara aklamasi itu otomatis melanjutkan kepemimpinannya yang sudah berjalan sejak 2016.

Anindya memang menjadi satu-satunya calon Ketum PB Akuatik Indonesia yang menyerahkan syarat masa penjaringan calon ditutup. Kini, Anindya resmi diumumkan sebagai ketua umum dalam acara Musyawarah Nasional (Munas) Akuatik di Kuningan, Jakarta pada Sabtu (15/3/2025).

1. Lanjutkan Kepemimpinan di Akuatik Indonesia

Anindya terpilih secara aklamasi dalam acara yang dihadiri oleh 31 pengurus provinsi PB Akuatik Indonesia itu. Pemimpin Munas Akuatik, Sarman Simanjorang kemudian memastikan terpilihnya Anindya.

“Semuanya (pengurus provinsi) mendukung sepenuhnya keberlanjutan kepemimpinan bapak Anindya Bakrie menjadi Ketua Umum Akuatik Indonesia,” kata Sarman dalam acara tersebut, dikutip Sabtu (15/3/2025).

Dengan demikian, Anindya Bakrie telah resmi menjadi Ketum PB Akuatik Indonesia periode 2025-2029. Ini merupakan kali ketiga Anindya menjabat sebagai Ketum PB Akuatik Indonesia.

Anindya Bakrie jadi Ketum PB Akuatik Indonesia periode 2025-2029. (Foto: Instagram/akuatikindo)

2. Sebelumnya Sudah Pimpin 2 Periode

Mantan Chief de Mission (CdM) Indonesia di Olimpiade Paris 2024 itu sebelumnya pernah menjabat pada periode 2016-2020 ketika masih bernama Persatuan Renang Seluruh Indonesia (PRSI), dan periode 2020-2024.