Ketum PBTI Jenderal TNI Richard Tampubolon Lantik 5 Pengprov Taekwondo Indonesia

Ketua Umum PBTI Jenderal TNI Richard Tampubolon menitipkan pesan berharga kepada lima Pengprov yang baru dilantik (Foto: PBTI)

JAKARTA - Ketua Umum Pengurus Besar Taekwondo Indonesia (Ketum PBTI), Jenderal TNI Richard Tampubolon, S.H., M.M. melantik dan mengukuhkan lima Pengurus Provinsi (Pengprov) Taekwondo Indonesia di Jakarta, Selasa 24 November 2026. Kelimanya adalah Daerah Istimewa Yogyakarta, Kepulauan Riau, Kalimantan Utara, Jawa Barat, dan Nusa Tenggara Timur.

Pelantikan dan pengukuhan 5 Pengprov Taekwondo Indonesia berdasarkan Surat Keputusan (Skep) Ketum PBTI, yaitu : Surat Keputusan Nomor: Skep.17/PBTI/VI/2026 tanggal 30 Juni 2026, pengukuhan personalia Pengurus Daerah Taekwondo Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta masa bakti 2026-2030 dengan Ketua Ir. Rudy Koeshardijanto, Sekretaris Nurwidayanto, S.Tp., dan Bendahara Arif Riadi, S.H., M.H. beserta 29 orang pengurus.

Surat Keputusan Nomor: Skep.21/PBTI/VII/2026 tanggal 29 Juli 2026, pengesahan susunan personalia pergantian antar waktu Pengurus Provinsi Taekwondo Indonesia Kepulauan Riau masa bakti 2024-2028 dengan Ketua Kosasi Sumarli, S.E., Sekretaris Nikolas Panama, S.H., M.H. dan, Bendahara Hanna Habassauda beserta 25 orang pengurus.

Surat Keputusan Nomor: Skep.26/PBTI/IX/2026 tanggal 25 September 2026, pengukuhan personalia Pengurus Provinsi Taekwondo Indonesia Kalimantan Utara masa bakti 2026-2030 dengan Ketua Prof. Dr. Ing. Ir. Daud Nawir, S.T., M.T., Sekretaris Rusli, S.H., dan Bendahara Syamsiah, S.M. beserta 23 orang pengurus.

Surat Keputusan Nomor: Skep.28/PBTI/X/2026 tanggal 22 Oktober 2026, pengukuhan personalia Pengurus Provinsi Taekwondo Indonesia Jawa Barat masa bakti 2026-2030 dengan Ketua Divie, S.H., M.H., Sekretaris Bayu Frimansyah, A. Md., dan Bendahara Heri Yanto, S.Sos beserta 28 orang pengurus.

Surat Keputusan Nomor: Skep.30/PBTI/XI/2026 tanggal 16 November 2026, pengukuhan personalia Pengurus Provinsi Taekwondo Indonesia Nusa Tenggara Timur masa bakti 2026-2030 dengan Ketua Fransisco B. Bessi, S.H., M.H., C.Me., CLA., Sekretaris Edi Benikdiktus Blegur, A.Md., dan Bendahara Frangkhy Roberto Williem Djara, S.H. beserta 35 orang pengurus.

Dalam sambutannya, Ketum PBTI mengatakan, momentum ini merupakan bagian penting dari upaya memperkuat organisasi Taekwondo Indonesia. Dengan dengan terbentuknya kepengurusan yang baru, dimulai pula tanggung jawab untuk menghadirkan kepimimpinan yang solid, tata kelola yang profesional, serta pembinaan yang berorientasi pada prestasi.

“Atas nama Pengurus Besar Taekwondo Indonesia, saya mengucapkan selamat kepada ke 5 Pengprov Taekwondo Indonesia yang telah dilantik,” ucap Jenderal TNI Richard Tampubolon.