Bikin Bangga! Indonesia Juara Umum 8th Asian Taekwondo Indonesia Open Championships 2026

INDONESIA menutup 8th Asian Taekwondo Indonesia Open Championships 2026 dengan pencapaian membanggakan. Tak hanya sukses menjadi tuan rumah kejuaraan berstatus World Taekwondo (WT) G2, Merah Putih juga memastikan diri sebagai juara umum dengan raihan 5 emas, 4 perak, dan 17 perunggu.

Hasil itu mengantarkan Indonesia unggul atas Filipina di posisi kedua dengan 4 emas, 2 perak, 8 perunggu. Sementara Australia berada di ranking ketiga dengan 4 emas, 1 perak, 3 perunggu.

1. Ketum PBTI Bangga

Ketum PBTI Letjen TNI Richard Tampubolon bangga Iihat pencapaian atlet Indonesia. (Foto: PBTI)

Ketua Umum Pengurus Besar Taekwondo Indonesia (PBTI) Letjen TNI Richard Tampubolon bangga dengan capaian Merah Putih, yang mampu mengawinkan prestasi dengan kesuksesan penyelenggaraan.

“Juara umum adalah hasil, legacy adalah tujuan. Asian Taekwondo Indonesia Open Championships membuktikan kita mampu menjadi tuan rumah berstandar dunia sekaligus membangun fondasi prestasi menuju Olimpiade. Melalui kejuaraan ini, atlet-atlet Indonesia mendapatkan jam terbang dan kami percaya, prestasi besar tidak dibangun dalam satu malam, tetapi melalui sistem yang kuat dan pembinaan yang konsisten,” kata Richard.

Penyelenggaraan Indonesia Open menjadi momentum taekwondo Indonesia. Setelah hampir dua dekade, Indonesia kembali menjadi tuan rumah kejuaraan taekwondo internasional yang diikuti 531 atlet dari 36 negara.

“Kami berterima kasih atas dukungan Panglima Jenderal TNI Agus Subiyanto atas dukungan yang diberikan terhadap pembinaan prestasi olahraga Indonesia, khususnya taekwondo. Indonesia Open menjadi tonggak kebangkitan prestasi taekwondo. Apresiasi juga saya sampaikan kepada atlet, pelatih, official, pengprov, panitia, sponsor, dan para pihak yang telah menyukseskan kejuaraan ini,” tambah Richard.

Pada hari terakhir terakhir, Indonesia mendulang tiga perunggu, yang didapat taekwondoin Diyah Maulida Putri Aliandi dan Olivia Intan Widi Prabawani yang turun di kelas kyorugi (tarung) 73kg putri. Satu lainnya diraih Irly Ramadhan di kelas 54kg putra.