PSS Sleman Kalah 0-3 dari Arema FC hingga Suporter Mengamuk, Ini Kata Demerson Bruno

PSS Sleman semakin terpuruk setelah kalah 0-3 dari Arema FC. (Foto: Laman resmi PSS Sleman)

PELATIH caretaker PSS Sleman, Demerson Bruno Costa, meminta maaf kepada seluruh suporter setelah kekalahan telak dari Arema FC. Demerson menegaskan, kekalahan pahit ini akan menjadi evaluasi besar dari tim kepelatihan.

PSS Sleman menelan kekalahan dari Arema FC 0-3 di pekan ke-10 Super League 2026-2027. Pertandingan tersebut berlangsung di Stadion Maguwoharjo, Sleman, Yogyakarta pada Jumat 20 November 2026.

PSS Sleman kalah 0-3 dari Arema FC di Super League 2026-2027 (Foto: Instagram/@aremafcofficial)

Super Elang Jawa -julukan PSS Sleman- yang bermain di depan pendukung sendiri kesulitan untuk mengembangkan permainan. Sementara, Arema FC langsung mencuri keunggulan lewat Johan Alfarizi (1').

Di pengujung laga babak pertama, Careca (44') menambah keunggulan Singo Edan -julukan Arema FC. Tim tamu yang terus mendominasi kemudian menutup laga dengan gol Mauro Zijlstra (90+4').

Kekalahan ini membuat PSS Sleman semakin terpuruk di zona degradasi. Mereka kini menempati posisi 16 klasemen sementara dengan koleksi lima poin.

1. Suporter PSS Sleman Mengamuk

Catatan buruk ini membuat suporter PSS Sleman amat kecewa. Sempat terjadi kerusuhan hingga pembakaran jaring gawang lapangan Stadion Maguwoharjo setelah laga melawan Arema FC.

Ada juga laporan pemukulan suporter yang dilakukan kepada pendukung tim tamu. Senyampang dengan itu, Demerson meminta maaf atas hasil buruk ini.