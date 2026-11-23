Mengenal Sirkuit Algarve, Tempat Marc Marquez Kunci Juara MotoGP 2026

MENGENAL Sirkuit Algarve, tempat Marc Marquez mengunci gelar juara MotoGP 2026 akan diulas Okezone. Sirkuit Algarve di Portugal menjadi saksi sejarah baru MotoGP. Pada Minggu, 22 November 2026 malam WIB, Marc Marquez resmi mengunci gelar MotoGP 2026 sekaligus trofi kedelapannya di kelas premier.

Sirkuit yang terletak di kawasan Algarve, Portugal bagian selatan ini, kini tercatat dalam sejarah MotoGP sebagai lokasi Marc Marquez menggenapkan delapan gelar juara dunia kelas premier. Lantas, seperti apa karakter sirkuit yang menjadi saksi kemenangan bersejarah tersebut?

Tampak dari atas Sirkuit Algarve. (Foto: Grand Prix 247)

1. Bisa Tampung 100.000 Penonton

Sirkuit Algarve bernama resmi Autodromo Internacional do Algarve. Mengutip laman resmi MotoGP, sirkuit berkapasitas 100.000 penonton ini dibuka pada 2 November 2008 dan diresmikan lewat ajang WorldSBK pada seri penutup musim tersebut. Nama Portimao sendiri diambil dari kota pelabuhan yang berjarak sekitar setengah jam perjalanan dari lokasi sirkuit.

Kawasan ini bukan sekadar lintasan balap. Algarve Motorsports Park juga dilengkapi lintasan gokart, taman off-road, hotel, kompleks apartemen, taman teknologi, dan kompleks olahraga.

Adapun lintasan balapnya memiliki panjang 4,59 kilometer dengan total 15 tikungan, terdiri dari sembilan tikungan ke kanan dan enam tikungan ke kiri. Lintasan lurus terpanjangnya mencapai 970 meter.

Salah satu keunikan Sirkuit Algarve adalah kontur lintasannya yang tidak rata. Pembalap harus melewati sejumlah tanjakan dan turunan, termasuk bagian menurun menjelang tikungan pertama setelah melaju di lintasan lurus utama. Itulah sebabnya sirkuit ini kerap dijuluki roller coaster.