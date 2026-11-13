Kisah Valentino Rossi, Ogah Putrinya Berbagi Tanggal Lahir dengan Marc Marquez

JAKARTA - Rivalitas Valentino Rossi dan Marc Marquez tak hanya meninggalkan cerita panas di lintasan MotoGP. Bahkan, persaingan keduanya sempat terbawa ke kehidupan pribadi The Doctor -julukan Valentino Rossi- ketika putri pertamanya, Giulietta Rossi, hendak dilahirkan.

1. Rossi Ogah Anaknya Lahir pada Tanggal yang Sama dengan Marquez

Valentino Rossi mengungkapkan cerita tersebut saat wawancara bersama Radio Deejay. Ia berkelakar sempat khawatir putrinya lahir pada tanggal yang sama dengan Marc Marquez yakni 17 Februari.

Kala itu, pasangan Valentino Rossi, Francesca Sofia Novello, tengah mengandung Giulietta Rossi. Tanggal perkiraan kelahiran sang buah hati ternyata berdekatan dengan hari ulang tahun Marc Marquez.

Rossi kemudian menceritakan bagaimana dirinya sempat meminta Francesca untuk menahan persalinan selama 24 jam. Ia menyampaikan permintaan tersebut dengan nada bercanda.

"Pada satu titik, ada risiko Giulietta akan lahir pada hari ulang tahun Marquez," kata Valentino Rossi, dikutip dari Crash, Jumat (13/11/2026).

Valentino Rossi mengaspal di Sirkuit Internasional Mandalika (Foto: Instagram/@valeyellow46)

"Saya berkata kepadanya (Francesca Sofia Novello), 'Jangan macam-macam. Tetap diam, jangan bergerak, rapatkan kedua kakimu. Kita harus bertahan selama 24 jam'," ujar Rossi.

Pada akhirnya, kekhawatiran Rossi tidak menjadi kenyataan. Giulietta lahir pada 4 Maret 2022, sehingga tidak memiliki tanggal ulang tahun yang sama dengan Marc Marquez. Sementara Marc Marquez lahir pada 17 Februari 1993.

Rivalitas Valentino Rossi dan Marc Marquez Belum Berakhir

Cerita tersebut kembali mengingatkan publik pada rivalitas panas Valentino Rossi dan Marc Marquez di MotoGP. Hubungan kedua pembalap mulai memburuk pada musim 2015, terutama setelah insiden kontroversial di MotoGP Malaysia yang berlangsung di Sirkuit Sepang.

Saat itu, Rossi terlibat perselisihan dengan Marquez hingga pembalap asal Spanyol tersebut terjatuh. Rossi kemudian mendapatkan hukuman yang membuatnya harus memulai balapan terakhir di Valencia dari posisi paling belakang.