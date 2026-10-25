Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Cetak Sejarah Lolos ke Final French Open 2026, Begini Kata Moh Zaki Ubaidillah!

Bagas Abdiel , Jurnalis-Minggu, 25 Oktober 2026 |15:12 WIB
Cetak Sejarah Lolos ke Final French Open 2026, Begini Kata Moh Zaki Ubaidillah!
Ubed siap juara French Open 2026. (Foto: Humas PP PBSI)
A
A
A

TUNGGAL putra Indonesia, Moh Zaki Ubaidillah, menuliskan sejarah baru setelah lolos ke final French Open 2026. Ia mencatatkan diri sebagai finalis tunggal putra termuda di sepanjang sejarah turnamen level Super 750.

Ubed -sapaan akrab Zaki- merebut kesuksesan tersebut pada usia 19 tahun 120 hari. Ia memecahkan rekor sebelumnya yang dipegang oleh Alex Lanier (Prancis) pada usia 19 tahun 210 hari di Japan Open 2024 Super 750.

Ubed kalahkan Jonatan Christie di 32 besar French Open 2026. (Foto: Humas PP PBSI)
Ubed kalahkan Jonatan Christie di 32 besar French Open 2026. (Foto: Humas PP PBSI)


Catatan apik tersebut diraih Ubed usai mengalahkan sang pemegang rekor sebelumnya yakni Lanier di babak semifinal French Open 2026. Ubed memenangkan laga dengan rubber game 21-16, 16-21, dan 21-

1. Ubed Kalahkan Alex Lanier di Kandang Lawan

Kemenangan tersebut menjadi kebanggaan tersendiri karena Ubed mengalahkan Lanier yang saat ini berstatus sebagai juara dunia 2026. Ditambah, Ubed menaklukkan Lanier di kandangnya sendiri.

"Saya menunggu pertemuan dengan Alex dan kami berdua rasanya puas dengan apa yang ditampilkan. Pertandingan berjalan seru dan intens," ungkap Ubed usai laga semifinal, dikutip dari keterangan resmi PBSI, Minggu (25/10/2026).

"Saya juga bisa mengukur sebagai patokan seberapa bisa saya melawan dia dan ternyata bisa menang," tambah pemain kelahiran asal Madura tersebut.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/24/40/3250023/rachel_allessya_rose_dan_febi_setianingrum-kwmr_large.jpg
Hasil Semifinal French Open 2026: Rachel/Febi Kandas di Tangan Pasangan Jepang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/24/40/3249981/simak_jadwal_wakil_indonesia_di_semifinal_french_open_2026_malam_ini-C2Yj_large.jpg
Jadwal Wakil Indonesia di Semifinal French Open 2026: Ganda Putra Bikin All Indonesians Final?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/24/40/3249948/raymond_indra_dan_nikolaus_joaquin-duPi_large.jpg
Susah Payah Tembus Semifinal French Open 2026, Raymond/Joaquin Apresiasi Ganda Putra China
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/23/40/3249863/alwi_farhan-qZRp_large.jpg
Hasil Perempatfinal French Open 2026: Alwi Farhan dan Putri KW Terhenti
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/23/40/3249838/moh_zaki_ubaidillah-oHXf_large.jpg
Hasil French Open 2026: Lolos Perempatfinal, Zaki Ubaidillah Tembus Semifinal Super 750 Pertama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/23/40/3249803/amri_syahnawi_bersama_nita_violina-jmV8_large.jpg
Lawan Unggulan Pertama di Perempatfinal French Open 2026, Amri/Nita Tidak Gentar!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement