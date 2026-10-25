Cetak Sejarah Lolos ke Final French Open 2026, Begini Kata Moh Zaki Ubaidillah!

TUNGGAL putra Indonesia, Moh Zaki Ubaidillah, menuliskan sejarah baru setelah lolos ke final French Open 2026. Ia mencatatkan diri sebagai finalis tunggal putra termuda di sepanjang sejarah turnamen level Super 750.



Ubed -sapaan akrab Zaki- merebut kesuksesan tersebut pada usia 19 tahun 120 hari. Ia memecahkan rekor sebelumnya yang dipegang oleh Alex Lanier (Prancis) pada usia 19 tahun 210 hari di Japan Open 2024 Super 750.

Ubed kalahkan Jonatan Christie di 32 besar French Open 2026. (Foto: Humas PP PBSI)



Catatan apik tersebut diraih Ubed usai mengalahkan sang pemegang rekor sebelumnya yakni Lanier di babak semifinal French Open 2026. Ubed memenangkan laga dengan rubber game 21-16, 16-21, dan 21-

1. Ubed Kalahkan Alex Lanier di Kandang Lawan

Kemenangan tersebut menjadi kebanggaan tersendiri karena Ubed mengalahkan Lanier yang saat ini berstatus sebagai juara dunia 2026. Ditambah, Ubed menaklukkan Lanier di kandangnya sendiri.



"Saya menunggu pertemuan dengan Alex dan kami berdua rasanya puas dengan apa yang ditampilkan. Pertandingan berjalan seru dan intens," ungkap Ubed usai laga semifinal, dikutip dari keterangan resmi PBSI, Minggu (25/10/2026).



"Saya juga bisa mengukur sebagai patokan seberapa bisa saya melawan dia dan ternyata bisa menang," tambah pemain kelahiran asal Madura tersebut.