Hasil Final Kudus Masters 2026: Termasuk Richie Duta Ricardo, 3 Wakil Indonesia Juara!

SEBANYAK tiga wakil bulu tangkis Indonesia merebut gelar juara Kudus Masters 2026. Ketiganya adalah Richie Duta Ricardo (tunggal putra), Isyana Syahira Meida/Rinjani Kwinnara Nastine (ganda putri), dan Muhammad Rian Ardianto/Daniel Edgar Marvino (ganda putra).

Ketiganya berhasil meraih titel juara setelah tampil ciamik di babak final. Pertandingan tersebut berlangsung di Djarum Arena Kaliputu, Kudus, Jawa Tengah pada Minggu (25/10/2026).

1. Isyana/Rinjani Buka Keran Gelar Juara Indonesia

Isyani dan Rinjani juara Kudus Masters 2026. (Foto: Humas PP PBSI)

Gelar juara pertama diraih Isyana/Rinjani yang berhadapan dengan utusan Thailand, Hathaithip Mijad/Napapakorn Tungkasatan. Bermain di depan pendukung sendiri, Isyana/Rinjani tampil percaya diri.

Hanya butuh waktu 46 menit, Isyana/Rinjani berhasil memenangkan dua gim dengan skor 21-15 dan 21-17. Gelar lainnya diraih oleh Richie Duta Richardo yang berjumpa dengan Dong Tian Yao dari China.

Laga berjalan sengit selama 1 jam 4 menit. Dong Tian Yao sempat tancap gas di gim pertama, tetapi Richie yang bermain solid akhirnya mengunci kemenangan. Richie berhasil membungkus kemenangan dalam pertarungan tiga gim dengan skor 17-21, 21-12, dan 21-16.

2. Muhammad Rian/Daniel Edgar Marvino Juara

Titel juara juga berhasil direngkuh Muhammad Rian Ardianto/Daniel Edgar Marvino. Rian/Daniel bersua dengan duet Korea Selatan, Jin Yong/Jo Song Hyun. Rian/Daniel yang tampil luar biasa mampu mengalahkan Jin/Jo dengan skor 21-19, dan 21-12 dalam 34 menit.