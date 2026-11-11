Valentino Rossi Kenang Tragedi Marco Simoncelli di MotoGP Malaysia, Akui Sempat Merasa Bersalah

Valentino Rossi Kenang Tragedi Marco Simoncelli di MotoGP Malaysia, Akui Sempat Merasa Bersalah (Dok MotoGP)

JAKARTA - Legenda MotoGP, Valentino Rossi, mengenang kembali tragedi kematian Marco Simoncelli pada MotoGP Malaysia 20211. Ia menceritakan kembali momen-momen mencekam itu.

1. Rossi Kenang Tragedi Simoncelli

Valentino Rossi dan Marco Simoncelli sudah lama berteman sebelum juara dunia kelas 250cc tahun 2008 itu tiba di MotoGP pada 2010. Menjelang tahun 2011, Simoncelli telah muncul sebagai salah satu pembalap MotoGP yang paling menjanjikan sekaligus memiliki kepribadian yang karismatik.

Ia meninggal dunia pada MotoGP Malaysia 2011 akibat kecelakaan yang juga melibatkan Rossi. Simoncelli kehilangan kendali pada bagian depan motornya di tikungan 11 pada putaran kedua.

Melansir Crash, alih-alih terjatuh dan meluncur ke sisi luar lintasan, ia tetap bertahan dan mencoba mengendalikan motornya, yang justru membuatnya berbelok ke arah dalam. Rossi dan Colin Edwards, yang berada di belakangnya, tidak dapat menghindari tabrakan.

Baru setelah kembali ke area pit, Rossi memahami apa yang sebenarnya terjadi.

“Saya menuju garasi,” tulis Valentino Rossi saat mengenang insiden Simoncelli dalam bukunya yang berjudul La Mia Storia (Kisahku), sebuah bagian yang diterbitkan sebagai kutipan oleh media Spanyol, El Mundo.

“Saya masuk ke dalam lalu berhenti. Uccio [Alessio Salucci] menghampiri saya; ia tampak sangat terpukul,” katanya.

“Ia berkata, ‘Helmnya [Simoncelli] terlepas... Helmnya terlepas’”

Pembalap asal Italia itu pun menjadi sangat emosional.

“Saya mengumpat, memejamkan mata, dan melontarkan serangkaian kata-kata kasar. Sebab, helm tetaplah helm—dan jika tali pengikat dagunya sampai putus, itu berarti benturannya sangatlah dahsyat.”

“Di layar monitor, rekaman kecelakaan itu mulai ditayangkan. Saya melihat momen saat benturan terjadi,” katanya.

Ia mengaku perasaan sedih yang begitu mendalam dan menyeluruh menyelimuti dirinya.

“Saya merasa bertanggung jawab atas apa yang terjadi,” katanya.