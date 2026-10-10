Sengit! 2.140 Peserta Ramaikan Audisi PB Djarum: Hanya 9 Atlet yang Terpilih

SEBANYAK sembilan atlet berhasil meraih Djarum Beasiswa Bulutangkis 2026 sekaligus bergabung dengan PB Djarum. Mereka terpilih setelah melewati rangkaian seleksi ketat dalam audisi yang diikuti 2.140 peserta.

Sembilan atlet tersebut terdiri dari dua atlet U-11 putri, tiga atlet KU 11 putra, satu atlet KU 11 putri, dua atlet KU 12 putra, dan satu atlet KU 12 putri. Audisi Umum PB Djarum 2026 sendiri digelar di tiga kota, yakni Pekanbaru, Makassar, dan Kudus.

Dari seluruh rangkaian audisi, sebanyak 67 atlet berhasil mendapatkan Super Tiket, dengan rincian 15 atlet dari Pekanbaru, 16 atlet dari Makassar, dan 36 atlet dari Kudus. Para peraih super tiket kemudian mengikuti karantina tahap pertama yang pada 28 September 2026 menyisakan 46 atlet untuk melanjutkan persaingan.

Pada karantina tahap kedua, Tim Pencari Bakat dan jajaran pelatih PB Djarum kembali melakukan penilaian terhadap para atlet. Kemampuan, potensi, serta kebutuhan pembinaan menjadi sejumlah pertimbangan hingga akhirnya terpilih sembilan atlet penerima Djarum Beasiswa Bulutangkis 2026.

Audisi Umum PB Djarum

Ketua Tim Pencari Bakat Audisi Umum PB Djarum 2026, Sigit Budiarto, bersyukur karena peserta tahun ini memiliki karakteristik yang semakin beragam. Menurutnya, penyelenggaraan audisi di tiga kota membuka kesempatan bagi tim pencari bakat untuk melihat potensi atlet dari berbagai daerah.

“Kami bersyukur karena Audisi Umum PB Djarum tahun ini diikuti atlet-atlet dengan karakteristik yang lebih beragam. Salah satu faktornya adalah penyelenggaraan audisi di tiga kota, sehingga kami bisa melihat potensi dan karakter atlet dari berbagai daerah,” ujar Sigit.

Sigit mengatakan sembilan atlet yang terpilih merupakan pemain yang dinilai memiliki kualitas dan prospek sesuai kebutuhan pembinaan PB Djarum. Ia juga meminta peserta yang belum berhasil untuk tidak patah semangat karena perjalanan menjadi pebulutangkis profesional masih panjang.