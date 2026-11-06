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HOME SPORTS MOTOGP

Hasil Latihan Bebas 1 Moto3 Qatar 2026: Veda Ega Pratama Posisi 6!

Ramdani Bur , Jurnalis-Jum'at, 06 November 2026 |18:02 WIB
Hasil Latihan Bebas 1 Moto3 Qatar 2026: Veda Ega Pratama Posisi 6!
Veda Ega Pratama finis keenam di latihan bebas 1 Moto3 Qatar 2026. (Foto: Instagram/@veda_54)
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HASIL latihan bebas 1 Moto3 Qatar 2026 yang berlangsung di Sirkuit Losail, Qatar pada Jumat (6/11/2026) telah diketahui, Pembalap Honda Team Asia berpaspor Indonesia, Veda Ega Pratama, menempati posisi empat.

Pembalap 17 tahun ini terpaut 0,982 detik dari Maximo Quiles (CFMoto Aspar Team) di posisi terdepan. Maximo Quiles bak kesetanan karena mencatatkan 2 menit 04.143 detik dan keluar sebagai rider tercepat.

Veda Ega Pratama finis posisi 6 di latihan bebas 1 Moto3 Spanyol 2026. (Foto: Instagram/@veda_54)
Veda Ega Pratama finis posisi 6 di latihan bebas 1 Moto3 Spanyol 2026. (Foto: Instagram/@veda_54)

Maximo Quiles bahkan unggul 0,793 detik atas Joel Kelso (Gryd Racing) di posisi dua, serta sang rekan setim, Marco Morelli, di tempat ketiga dengan keunggulan 0,849 detik. Bagaimana dengan rider asal Malaysia, Hakim Danish? Hakim Danish menempati posisi lima, alias unggul satu posisi atas Veda.

1. Modal Apik Veda Ega Pratama

Menyelesaikan latihan bebas 1 Moto3 Qatar 2026 merupakan modal apik bagi Veda Ega Pratama. Rider kelahiran Gunungkidul, Yogyakarta, itu menunjukkan memiliki kualitas untuk bersaing di barisan depan.

Kepercayaan diri Veda Ega Pratama sedang tinggi-tingginya. Setelah meraih pole position di Australia, Veda Ega Pratama finis kedua di Moto3 Malaysia 2026.

Dua hasil itu meningkatkan kepercayaan diri Veda Ega Pratama saat mentas di Moto3 Qatar 2026. Veda Ega Pratama membutuhkan hasil optimal untuk memperbaiki posisi di klasemen sementara Moto3 2026.

 

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