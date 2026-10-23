Kisah Thet Htar Thuzar, Tunggal Putri Cantik Myanmar yang Sangat Dicintai Pencinta Bulu Tangkis Indonesia

NAPYIDAW – Nama Thet Htar Thuzar punya tempat tersendiri di hati para penggemar bulu tangkis Indonesia. Atlet tunggal putri andalan Myanmar kelahiran 15 Maret 1999 ini tidak hanya diakui karena prestasinya di lapangan, tetapi juga berhasil memikat perhatian publik Indonesia lewat pesona dan paras cantiknya yang menawan.

Awal mula lonjakan popularitas pemilik 12 gelar juara nasional Myanmar ini terjadi saat berlaga di ajang Olimpiade Tokyo 2020. Sejak momen bersejarah tersebut, akun media sosialnya langsung diserbu oleh para penggemar dari Indonesia yang tak henti-hentinya memberikan pesan dan dukungan moral.

Meski bertubi-tubi menerima direct message (DM) di Instagram, Thuzar mengaku sangat senang dan tidak merasa terganggu sama sekali. Saat diwawancarai pada ajang Indonesia Open 2024, ia menyampaikan rasa terima kasihnya atas limpahan respons positif dari para pendukungnya di Indonesia.

1. Perjuangan Thet

Di balik gemerlap statusnya sebagai pebulu tangkis pertama asal Myanmar yang berhasil menembus panggung Olimpiade, Thuzar menyimpan kisah perjuangan yang amat berat. Langkahnya menuju Tokyo diwarnai keterbatasan fasilitas latihan akibat situasi politik yang memanas di negerinya sejak kudeta militer pada Februari 2021.

Thet Htar Thuzar

Situs Asahi Shimbun mencatat bahwa akses menuju fasilitas olahraga sempat terhambat karena penolakan publik terhadap rezim yang berkuasa. Kondisi ini memaksa Thuzar mengisolasi diri dan mempersiapkan fisik di dalam ruang tidurnya sendiri tanpa bisa menginjakkan kaki di lapangan selama dua pekan terakhir menjelang keberangkatan.

"Saya tak bisa berlatih di lapangan selama di Myanmar. Saya tak bisa ke stadion selama dua minggu terakhir. Saya hanya berlatih di kamar sendiri," ungkap Thuzar kepada BWF.