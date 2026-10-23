Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Kisah Thet Htar Thuzar, Tunggal Putri Cantik Myanmar yang Sangat Dicintai Pencinta Bulu Tangkis Indonesia

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Jum'at, 23 Oktober 2026 |02:01 WIB
Kisah Thet Htar Thuzar, Tunggal Putri Cantik Myanmar yang Sangat Dicintai Pencinta Bulu Tangkis Indonesia
Tunggal putri asal Myanmar, Thet Htar Thuzar. (Foto: Instagram/_thethtarthuzar_)
A
A
A

NAPYIDAW – Nama Thet Htar Thuzar punya tempat tersendiri di hati para penggemar bulu tangkis Indonesia. Atlet tunggal putri andalan Myanmar kelahiran 15 Maret 1999 ini tidak hanya diakui karena prestasinya di lapangan, tetapi juga berhasil memikat perhatian publik Indonesia lewat pesona dan paras cantiknya yang menawan.

Awal mula lonjakan popularitas pemilik 12 gelar juara nasional Myanmar ini terjadi saat berlaga di ajang Olimpiade Tokyo 2020. Sejak momen bersejarah tersebut, akun media sosialnya langsung diserbu oleh para penggemar dari Indonesia yang tak henti-hentinya memberikan pesan dan dukungan moral.

Meski bertubi-tubi menerima direct message (DM) di Instagram, Thuzar mengaku sangat senang dan tidak merasa terganggu sama sekali. Saat diwawancarai pada ajang Indonesia Open 2024, ia menyampaikan rasa terima kasihnya atas limpahan respons positif dari para pendukungnya di Indonesia.

1. Perjuangan Thet

Di balik gemerlap statusnya sebagai pebulu tangkis pertama asal Myanmar yang berhasil menembus panggung Olimpiade, Thuzar menyimpan kisah perjuangan yang amat berat. Langkahnya menuju Tokyo diwarnai keterbatasan fasilitas latihan akibat situasi politik yang memanas di negerinya sejak kudeta militer pada Februari 2021.

Thet Htar Thuzar
Thet Htar Thuzar

Situs Asahi Shimbun mencatat bahwa akses menuju fasilitas olahraga sempat terhambat karena penolakan publik terhadap rezim yang berkuasa. Kondisi ini memaksa Thuzar mengisolasi diri dan mempersiapkan fisik di dalam ruang tidurnya sendiri tanpa bisa menginjakkan kaki di lapangan selama dua pekan terakhir menjelang keberangkatan.

"Saya tak bisa berlatih di lapangan selama di Myanmar. Saya tak bisa ke stadion selama dua minggu terakhir. Saya hanya berlatih di kamar sendiri," ungkap Thuzar kepada BWF.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/21/40/3249292/hendra_setiawan_bersama_mohammad_ahsan-HVKx_large.jpg
Kisah Menarik Hendra Setiawan, Legenda Bulu Tangkis Indonesia yang Pensiun dengan Dua Impian yang Belum Tercapai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/20/40/3249025/herry_ip-ni1O_large.jpg
Eksperimen Ganda Putra Malaysia Tak Berjalan Manis, Begini Tanggapan Herry IP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/20/40/3249016/an_se_young-yhQr_large.jpg
Perasaan An Se Young Usai Lampaui Rekor Legenda Bulu Tangkis Indonesia Susy Susanti
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/19/40/3248789/an_se_young-Stjy_large.jpg
Kisah Unik An Se Young, Ratu Bulu Tangkis Dunia yang Tertarik Main di Ganda Putri Usai Tak Terkalahkan di Nomor Tunggal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/19/40/3248848/an_se_young-dqZg_large.jpg
Resmi Lampaui Rekor Fantastis Susy Susanti, An Se Young Sah Jadi Tunggal Putri Paling Berprestasi Sepanjang Masa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/18/40/3248701/festival_senengminton_2026-ESux_large.jpeg
Festival SenengMinton Kudus 2026, Tanam Kecintaan Bulu Tangkis demi Lahirkan Juara Masa Depan
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement