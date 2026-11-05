Podium di Malaysia Bikin Veda Ega Pratama Pede Tatap Moto3 Qatar 2026

LOSAIL – Veda Ega Pratama mengaku percaya diri menatap balapan Moto3 Qatar 2026 pekan ini. Selain sudah mengenal Sirkuit Internasional Lusail, Losail, pembalap tim Honda Team Asia itu mendapat suntikan moral usai naik podium pada seri Malaysia pekan lalu.

Prestasi ciamik dibuat Veda Ega di Sirkuit Internasional Sepang, Selangor, Minggu 1 November 2026 siang WIB. Pembalap asal Gunungkidul tersebut sukses naik podium setelah finis kedua.

Veda Ega Pratama finis posisi 2 di Moto3 Malaysia 2026 (Instagram/@honda_team_asia)

Itu adalah catatan terbaik Veda Ega sejauh ini di Moto3 2026. Hebatnya, ia sudah meraih dua podium di mana satu lagi adalah finis ketiga di Moto3 Brasil 2026 pada April silam.

1. Percaya Diri

Setelah ini, Veda Ega akan tampil di Moto3 Qatar 2026. Pembalap berusia 17 tahun itu mengaku cukup percaya diri menatap balapan di Lusail. Selain hasil bagus di masa lalu, podium di Malaysia juga membantu menaikkan optimismenya.

“Untuk Qatar. Saya sudah pernah balap di sini waktu Asia Talent Cup hasil saya bagus, apalagi minggu kemarin saya habis dapat podium. Saya lebih percaya diri di Qatar,” kata Veda Ega dalam wawancara virtual yang diikuti Okezone, Kamis (5/11/2026).

“Ini juga sirkuit yang saya suka jadi saya lebih percaya diri,” sambung pembalap bernomor motor 9 tersebut.