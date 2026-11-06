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HOME SPORTS MOTOGP

Kisah Kocak Maximo Quiles yang Geli Ditawari Walang Goreng oleh Veda Ega Pratama

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Jum'at, 06 November 2026 |14:43 WIB
Kisah Kocak Maximo Quiles yang Geli Ditawari Walang Goreng oleh Veda Ega Pratama
Pembalap Indonesia, Veda Ega Pratama. (Foto: Instagram/veda_54)
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DOHA – Aksi membanggakan kembali ditorehkan pembalap muda Indonesia, Veda Ega Pratama, di ajang Moto3 2026. Sukses finis di posisi kedua setelah duel sengit di Sirkuit Sepang, Malaysia, pembalap asal Gunungkidul ini tidak hanya membawa pulang trofi podium, tetapi juga cerita unik yang sukses mencuri perhatian publik.

Di balik kesuksesannya finis kedua di Moto3 Malaysia 2026, terselip momen jenaka di parc ferme sesaat sebelum upacara podium. Veda tertangkap kamera membawa sekotak camilan tradisional khas kampung halamannya, yakni walang goreng, yang sukses membuat sang pemenang seri Malaysia, Maximo Quiles, bereaksi geli.

Murid dari legenda MotoGP, Marc Marquez itu tampak bergidik ngeri sekaligus menolak secara spontan saat Veda dengan santai menyodorkan makanan unik tersebut kepadanya. Gestur penolakan penuh canda dari pembalap asal Spanyol itu langsung diwarnai gelak tawa bersama.

"Reaksi Quiles saat saya tawari: 'Oh tidak (mau) gila kamu, hahaha'," ujar Veda menceritakan momen kocak tersebut kepada awak media dalam wawancara daring bersama Honda Team Asia yang diikuti Okezone, Jumat (6/11/2026).

Veda Ega Pratama menawari belalang goreng ke Maximo Quiles (Foto: X/@MotoGP)
Veda Ega Pratama menawari belalang goreng ke Maximo Quiles (Foto: X/@MotoGP)

1. Ingin Perkenalkan Kuliner Gunungkidul

Usut punya usut, aksi membawa walang goreng ini bukanlah tanpa persiapan. Veda mengaku sudah lama berencana mengenalkan camilan ekstrem asal Yogyakarta itu kepada rekan-rekan setim serta para kru internasional sejak awal tahun.

Bahkan, manajer tim Honda Team Asia, Hiroshi Aoyama, disebut sudah pernah mencicipi kuliner serupa ketika berada di Jepang. Keinginan Veda untuk membawa camilan ini sebenarnya sudah ada sejak seri Mandalika, namun baru terealisasi saat balapan di Malaysia.

"Sejak hari Sabtu sudah pada coba, saya memang menyimpan makanannya di tempat saya lalu setelah podium itu juga saya bawa," sambung Veda.

 

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