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Pererat Kebersamaan, HUT MNC Group Ke-37 Gelar Turnamen Biliar hingga MNC Fest "Better Together"

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Rabu, 04 November 2026 |14:35 WIB
Pererat Kebersamaan, HUT MNC Group Ke-37 Gelar Turnamen Biliar hingga MNC Fest "Better Together"
HUT MNC Group Ke-37 Gelar Turnamen Biliar hingga MNC Fest Better Together. (Foto: Andri Bagus/Okezone)
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JAKARTA - Memasuki usia yang ke-37 tahun, MNC Group semakin mempererat sinergi dan kebersamaan di antara seluruh unit bisnisnya. Langkah tersebut ditandai melalui gelaran syukuran serta rangkaian acara menarik seperti turnamen biliar, donor darah, cek kesehatan, cek mata dan pemberian kacamata gratis, literasi keuangan, literasi media digital, peremajaan 10 sekolah, hingga bazar dalam MNC Fest bertema "Better Together".

pemberian kacamata gratis, literasi keuangan, literasi media digital, peremajaan 10 sekolah hingga bazar..

Syukuran itu dimulai dengan sesi pemotongan tumpeng yang dihadiri dewan direksi MNC Group beserta jajarannya dan juga para karyawan.

Ketua Pelaksana HUT MNC Group ke-37 Jessica Tanoesoedibjo menyambut suka cita bertambahnya usia MNC Group.

"Ya, pada tahun ini MNC Group genap 37 tahun, tentunya sudah cukup lama ada di Indonesia hadir untuk melayani seluruh rakyat, ya. Di tahun ke-37 ini, kami mengusung tema "Better Together," yaitu kami ingin memaknai bahwa kita semua bisa menjiwai sifat gotong royong," kata Jessica Tanoesoedibjo usai membuka rangkaian acara di Pro Billiard Center, Rabu (4/11/2026).

"Kita bangun bersama. Apapun yang kita lakukan juga untuk kebaikan bersama. Jadi, harapannya tentunya ke depannya MNC Group akan menjadi lebih solid lagi tentunya, lebih kuat sebagai grup tentunya di semua lini bisnisnya. Semoga kita juga bisa lebih berdampak dan lebih baik lagi untuk setiap lapisan masyarakat," tambahnya.

HUT MNC Group Ke-37 Gelar Turnamen Biliar hingga MNC Fest “Better Together“
HUT MNC Group Ke-37 Gelar Turnamen Biliar hingga MNC Fest “Better Together“

1. Layanan Sosial dan Pemberdayaan UMKM

Jessica Tanoesoedibjo mengatakan rangkaian kegiatan sosial memang sengaja dihadirkan dalam MNC Fest untuk memberikan banyak manfaat. Selain itu, para pelaku UMKM turut dilibatkan dalam acara tersebut.

"Ya, dalam rangka HUT MNC Group ke-37 ini, ada berbagai macam acara. Ada donor darah dan kita kerja sama dengan PMI, ada free medical check-up juga untuk karyawan dan umum, ada cek mata gratis dan juga pemberian kacamata yang kita kerja sama dengan Essilor Luxottica,” sambung Jessica.

 

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