Hasil French Open 2026: Lolos Perempatfinal, Zaki Ubaidillah Tembus Semifinal Super 750 Pertama

PARIS - Tunggal putra Indonesia, Moh Zaki Ubaidillah, sukses mengamankan tiket ke babak semifinal French Open 2026. Pencapaian ini menjadi tonggak sejarah baru bagi pemain yang akrab disapa Ubed tersebut karena untuk pertama kalinya ia berhasil menembus babak empat besar di turnamen berlevel Super 750.

Ya, Ubed berhasil merebut kemenangan di babak perempatfinal French Open 2026. Dia sukses menang atas wakil Taiwan, Chi Yu Jen, dalam dua gim langsung dengan skor 21-15 dan 21-13 di Arena Grand Paris, Paris, Prancis pada Jumat (23/10/2026) sore WIB.

1. Capaian Luar Biasa

Bagi Ubed, ini merupakan semifinal level Super 750 pertama dalam karier bulu tangkisnya. Pebulu tangkis asal Sampang, Jawa Timur, itu pun tidak bisa menyembunyikan perasaan bahagianya.

"Alhamdulillah sangat senang bisa bermain dengan baik tanpa cedera juga dan diberi kemenangan hari ini. Semifinal pertama di level Super 750 menjadi bagian lain pencapaian saya tahun ini," kata Ubed dikutip dari rilis resmi PBSI, Jumat (23/10/2026).

Ubed mengaku tidak menyangka bisa merebut tiket semifinal French Open 2026. Namun, dia bersyukur karena akhirnya bisa mencapai level tersebut.

Moh Zaki Ubaidillah. (Foto: PBSI)

2. Tantang Tuan Rumah

Menurut Ubed, banyak sosok yang selalu menginspirasinya untuk selalu meningkatkan kemampuan diri. Salah satunya adalah legenda bulu tangkis Indonesia, Taufik Hidayat, yang membuatnya tak pernah menyerah.