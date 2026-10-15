Lawan Alwi Farhan di 16 Besar Denmark Open 2026, Jonatan Christie Tak Takut

ODENSE - Pertandingan sengit sesama wakil Indonesia akan tersaji di babak 16 besar Denmark Open 2026 saat Jonatan Christie berhadapan dengan juniornya, Alwi Farhan. Menjelang laga Derbi Merah Putih tersebut, Jonatan memilih bersikap tenang dan menegaskan komitmennya untuk menikmati setiap momen di lapangan.

Jonatan dan Alwi berhasil melangkah ke babak 16 besar setelah tampil ciamik pada babak 32 besar, Rabu 14 Oktober 2026. Alwi terlebih dahulu mengunci tiket 16 besar usai mengalahkan wakil India, Ayush Shetty (21-11, 13-21, dan 21-10).

1. Sikap Nothing to Lose Jonatan Christie

Beberapa saat kemudian, Jonatan menyusul dengan kemenangan meyakinkan atas Lin Chun Yi dari Taiwan dengan skor 21-13 dan 21-14. Jonatan mengatakan, kemenangan ini membuktikan dirinya sedang dalam momentum positif.

"Ke sini (Denmark Open) saya coba membawa rasa nothing to lose saja, tidak perlu memikirkan hasil. Mencoba mengeluarkan yang sudah dilatih dan menganggap sparring dengan bertemu lawan-lawan yang bagus," kata Jonatan dikutip dari rilis resmi PBSI, Kamis (15/10/2026).

"Lebih menanamkan pikirannya untuk terus belajar setiap main, ada yang dipelajari lagi, ada yang dicoba lagi," tambahnya.

Bagi Jonatan, ini merupakan pertemuan ketiga melawan Alwi Farhan. Pebulu tangkis kelahiran Jakarta itu mempunyai catatan manis karena belum terkalahkan dari Alwi.

Jonatan Christie. (Foto: PBSI)

2. Apresiasi untuk Junior

Jonatan sebelumnya berhasil menumbangkan Alwi di semifinal Korea Open pada September 2025 dan babak 16 besar Indonesia Open pada Juni 2026. Jojo -sapaan akrab Jonatan Christie- pun menatap optimistis laga mendatang.