Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Kisah Sedih Jonatan Christie, Kalah Beruntun dari sang Junior di Denmark dan French Open 2026

Ramdani Bur , Jurnalis-Rabu, 21 Oktober 2026 |09:53 WIB
Kisah Sedih Jonatan Christie, Kalah Beruntun dari sang Junior di Denmark dan French Open 2026
Jonatan Christie kalah beruntun dari Alwi Farhan dan Ubed. (Foto: instagram/@kemenpora)
A
A
A

KISAH Jonatan Christie, kalah beruntun dari sang junior di Denmark Open 2026 dan French Open 2026 akan diulas Okezone. Performa minor yang didapat Jonatan Christie di Asian Games 2026, masih berlanjut saat menjalani tur Eropa dalam dua pekan terakhir.

1. Kalah dari Alwi Farhan di 16 Besar Denmark Open 2026

Jonatan Christie memulai Denmark Open 2026 dengan hasil manis. Menantang jagoan Taiwan Lin Chun-yi di 32 besar , Jojo -sapaan akrab Jonatan Christie- menang 21-13 dan 21-14.

Jonatan Christie kalah beruntun dari adik-adiknya di Denmark dan French Open 2026.. (Foto: Humas PP PBSI)
Jonatan Christie kalah beruntun dari adik-adiknya di Denmark dan French Open 2026.. (Foto: Humas PP PBSI)

Sayangnya di 16 besar, langkah unggulan keempat Denmark Open 2026 itu terhenti. Dihadapkan dengan sang junior yang sedang bersinar, Alwi Farhan, Jojo kalah straight game dengan skor 14-21 dan 9-21.

2. Tumbang dari Ubed di 32 Besar French Open 2026

Setelah gagal di Denmark Open 2026, Jojo yang berstatus pemain profesional lanjut main di French Open 2026. Pada babak pertama French Open 2026, Jojo lagi-lagi dihadapkan dengan sang junior, kali ini Moh Zaki Ubaidillah.

Secara ranking dunia, Jojo dan Ubed -sapaan akrab Moh Zaki Ubaidillah- jauh berbeda. Jojo saat ini menempati peringkat enam dunia, sedangkan menduduki posisi 28 dunia.

Meski kalah peringkat, Ubed pantang minder. Lewat laga sengit tiga game, Ubed menang 16-21, 21-17, 21-17 atas sang senior.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/28/40/3221315/aldila_sutjiadi_bersama_janice_tjen-cpDr_large.jpg
Hasil French Open 2026: Janice Tjen/Aldila Sutjiadi Langsung Tersingkir dari Babak Pertama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/23/40/3220349/novak_djokovic-Hyxq_large.jpg
Penyebab Novak Djokovic Ogah Ikut Aksi Boikot Media di French Open 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/19/40/3248796//fajar_alfian_bersama_shohibul_fikri-8AaR_large.jpg
2 Faktor yang Buat Fajar/Fikri Ngamuk hingga Juara Denmark Open 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/19/40/3248789//an_se_young-Stjy_large.jpg
Kisah Unik An Se Young, Ratu Bulu Tangkis Dunia yang Tertarik Main di Ganda Putri Usai Tak Terkalahkan di Nomor Tunggal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/19/40/3248871//fajar_alfian_bersama_shohibul_fikri-yNhT_large.jpg
Segini Hadiah Uang yang Diraih Ganda Putra Fajar/Fikri Usai Juara Denmark Open 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/19/40/3248848//an_se_young-dqZg_large.jpg
Resmi Lampaui Rekor Fantastis Susy Susanti, An Se Young Sah Jadi Tunggal Putri Paling Berprestasi Sepanjang Masa
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement