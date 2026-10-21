Kisah Sedih Jonatan Christie, Kalah Beruntun dari sang Junior di Denmark dan French Open 2026

KISAH Jonatan Christie, kalah beruntun dari sang junior di Denmark Open 2026 dan French Open 2026 akan diulas Okezone. Performa minor yang didapat Jonatan Christie di Asian Games 2026, masih berlanjut saat menjalani tur Eropa dalam dua pekan terakhir.

1. Kalah dari Alwi Farhan di 16 Besar Denmark Open 2026

Jonatan Christie memulai Denmark Open 2026 dengan hasil manis. Menantang jagoan Taiwan Lin Chun-yi di 32 besar , Jojo -sapaan akrab Jonatan Christie- menang 21-13 dan 21-14.

Jonatan Christie kalah beruntun dari adik-adiknya di Denmark dan French Open 2026.. (Foto: Humas PP PBSI)

Sayangnya di 16 besar, langkah unggulan keempat Denmark Open 2026 itu terhenti. Dihadapkan dengan sang junior yang sedang bersinar, Alwi Farhan, Jojo kalah straight game dengan skor 14-21 dan 9-21.

2. Tumbang dari Ubed di 32 Besar French Open 2026

Setelah gagal di Denmark Open 2026, Jojo yang berstatus pemain profesional lanjut main di French Open 2026. Pada babak pertama French Open 2026, Jojo lagi-lagi dihadapkan dengan sang junior, kali ini Moh Zaki Ubaidillah.

Secara ranking dunia, Jojo dan Ubed -sapaan akrab Moh Zaki Ubaidillah- jauh berbeda. Jojo saat ini menempati peringkat enam dunia, sedangkan menduduki posisi 28 dunia.

Meski kalah peringkat, Ubed pantang minder. Lewat laga sengit tiga game, Ubed menang 16-21, 21-17, 21-17 atas sang senior.