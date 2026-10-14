Hasil Babak 32 Besar Denmark Open 2026: Amri/Nita Kalah dari Wakil China

Hasil Babak 32 Besar Denmark Open 2026: Amri/Nita Kalah dari Wakil China (Instagram/@badminton.ina)

ODENSE - Ganda campuran bulu tangkis Indonesia, Amri Syahnawi/Nita Violina Marwah, tumbang di babak 32 besar Denmark Open 2026. Keduanya menelan kekalahan dari duet China, Guo Xin Wa/Chen Fang Hui.

Pertandingan itu berlangsung di Jyske Bank Arena, Odense, Denmark pada Rabu (14/10/2026) malam WIB. Amri/Nita kalah dalam dua gim langsung dari Guo/Chen dengan skor 22-24 dan 11-21.

Jalannya Pertandingan

Amri/Nita bermain cukup baik sejak awal pertandingan gim pertama. Duet Indonesia itu berhasil pegang kendali permainan dan mencetak poin beruntun.

Serangan masif Amri/Nita membuat Guo/Chen kewalahan. Tidak butuh waktu lama, Amri/Nita mampu mengamankan keunggulan pada jeda interval gim pertama dengan skor 11-7.

Amri Syahnawi/ Nita Violina. (Foto: PBSI)

Setelah rehat, Amri/Nita terus memperlebar jarak dari Guo/Chen. Namun, Amri/Nita kesulitan untuk mencetak poin kemenangan ketika sudah unggul 20-17.

Guo/Chen akhirnya mampu menyamakan kedudukan menjadi 20-20. Kejar-kejaran poin sempat terjadi, tetapi duet China tersebut akhirnya memastikan kemenangan dengan skor 24-22.

Berlanjut pada gim kedua, Amri/Nita langsung kesulitan mencetak poin. Guo/Chen yang bermain agresif mampu mendulang poin beruntun hingga jeda interval.