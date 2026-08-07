Liliana Tanoesoedibjo Apresiasi Inovasi WBI Fashion Padel Nusantara

JAKARTA – Executive Chairwoman MNC Group, Liliana Tanoesoedibjo, memberikan sambutan hangat terhadap penyelenggaraan turnamen WBI Fashion Padel Nusantara yang dinilai sebagai sebuah terobosan kreatif lintas sektor.

Warisan Budaya Indonesia (WBI) resmi menggelar turnamen olahraga padel bertemakan 'WBI Fashion Padel Nusantara'. Acara ini mengusung semangat untuk merayakan keberagaman budaya Indonesia dalam sebuah olahraga modern dalam rangka menuju perayaan lima tahun WBI.

Turnamen WIB Fashion Padel Nusantara berlangsung di Margot Padel, Jakarta Selatan pada 7 - 8 Agustus 2026. Melalui kompetisi padel ini, WBI ingin memperkenalkan budaya Indonesia yang bisa diaplikasikan dalam olahraga masa kini.

Dalam penyelenggaraannya, WBI Fashion Padel Nusantara akan melombakan beberapa kategori pertandingan yang diikuti oleh berbagai komunitas. Selain itu, WBI juga mendorong peserta untuk berkreasi dalam pakaian yang dikenakan saat bertanding.

Selain pertandingan padel, turnamen ini juga melombakan kompetisi fashion. Para peserta bebas mengekspresikan kreativitas mereka dalam penampilan unik dan terbaik, tetapi tetap memadukan unsur budaya Indonesia.

Liliana Tanoesoedibjo sambut positif WBI Fashion Padel Nusantara. (Foto: Cikal Bintang/Okezone)

1. Kolaborasi Unik

Liliana Tanoesoedibjo berkesempatan hadir langsung dalam turnamen tersebut. Executive Chairwoman MNC Group itu antusias menyambut kehadiran turnamen padel yang inovatif tersebut.

"Iya, kita merasa senang sekali melihat ini karena kita melihat bahwa ada fashion dan ada budaya digabung jadi satu, juga olahraga," kata Liliana kepada Okezone di Margot Padel, Jakarta Selatan pada Jumat (7/8/2026).

Menurut Liliana, penggabungan fashion, budaya, dan olahraga ini menjadi inovasi cerdas untuk memajukan industri terkait. Apalagi, aspek budaya Indonesia sangat ditonjolkan dalam WBI Fashion Padel Nusantara.