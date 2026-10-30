Penyebab Jorge Martin Pilih Mundur dari Sesi Practice MotoGP Malaysia 2026

SELANGOR – Penyebab Jorge Martin memilih mundur dari sesi Practice MotoGP Malaysia 2026 sudah diketahui. Rider tim Aprilia Racing itu hanya sekali berkeliling sirkuit lalu duduk diam di garasi.

Sesi Practice MotoGP 2026 itu rampung digelar di Sirkuit Internasional Sepang, Selangor, Jumat (30/10/2026) siang WIB. Marc Marquez tampil sebagai pembalap tercepat!

Marc Marquez melesat di MotoGP Malaysia 2026 (Foto: Instagram/@motogp)

Rider Ducati Lenovo itu mengungguli Alex Marquez dan Ai Ogura. Sementara, Martin harus puas mengakhiri sesi ini di posisi 21 dan wajib memulai kualifikasi dari babak pertama (Q1).

1. Mundur

Ternyata, Martin hanya sekali mencatatkan waktunya dengan 1 menit 59,670 detik. Situasi kurang lebih mirip terjadi di latihan bebas 1 (FP1) di mana Martinator juga mengakhiri sesi sangat lambat.

Dalam pernyataan resminya, Martin memilih mundur dari sesi Practice demi menghemat tenaga. Dengan begitu, ia bisa sedikit lebih bugar untuk hari kedua dan ketiga yang sangat krusial.

“Sesuai kesepakatan dengan Direktur Medis MotoGP, dr. Angel Charte, diputuskan Jorge Martin tidak akan menyelesaikan sesi Practice, memberinya waktu ekstra untuk memulihkan diri jelang sisa pekan balapan ini,” bunyi pernyataan resmi Aprilia, Jumat (30/10/2026).