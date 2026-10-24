Kisah Sedih Emma Raducanu, Mantan Ratu Tenis Inggris yang Kariernya Merosot Usai Dihantam Cedera Panjang

KARIER petenis asal Inggris, Emma Raducanu, kembali menghadapi ujian berat setelah absen cukup lama dari dunia tenis profesional. Atlet tenis berusia 23 tahun tersebut kini terlempar dari posisi 100 besar dunia untuk pertama kalinya dalam kurun waktu lebih dari dua tahun terakhir.

Penurunan peringkat ini merupakan dampak dari absennya Raducanu sejak Juni 2026, ketika ia terakhir kali bertanding di ajang Queen's Club Championships. Sepanjang kariernya, juara US Open 2021 ini telah menembus tiga final tunggal WTA.

Meskipun hanya tampil di 10 turnamen sepanjang musim ini, Raducanu secara mengesankan mampu melangkah ke dua partai puncak. Namun, performa apik tersebut harus terhenti akibat rangkaian masalah kesehatan yang dialaminya.

Kondisi fisik Raducanu berawal dari infeksi virus saat berada di Rumania, yang kemudian memicu periode sulit dalam kariernya. Setelah tersingkir lebih awal di Doha dan Dubai, ia sempat tampil di Indian Wells sebelum akhirnya mengundurkan diri dari empat turnamen secara beruntun.

Emma Raducanu (Foto: Wimbledon)

1. Dihantam Cedera

Berdasarkan laporan dari Give Me Sport, nasib kurang beruntung kembali menimpa Raducanu ketika hasil pemindaian medis mengonfirmasi adanya cedera retak tulang akibat tekanan (stress fracture) pada kaki kanannya. Cedera ini memaksanya absen di dua turnamen Grand Slam bergengsi, yakni Wimbledon dan US Open 2026.

Hingga saat ini, nama Raducanu belum terdaftar dalam enam turnamen tersisa pada kalender kompetisi 2026. Jika ia terus absen hingga Januari mendatang, ia berpeluang mengajukan peringkat yang dilindungi (protected ranking), fasilitas yang diperuntukkan bagi pemain yang cedera minimal selama enam bulan.

Rangkaian kekecewaan Raducanu di lapangan tanah liat dan rumput bermula sejak Mei 2026, saat ia langsung tersingkir di babak pertama Prancis Terbuka dari Solana Sierra. Sebulan kemudian, ia menembus final Queen's Club sebelum akhirnya takluk dari Donna Vekic pada laga terakhirnya sejauh ini.