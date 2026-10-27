Jadwal MotoGP Malaysia 2026 Pekan Ini: Jorge Martin Berpotensi Absen, Marc Marquez Menggila?

Simak jadwal MotoGP Malaysia 2026 pekan ini di Sirkuit Internasional Sepang (Foto: Instagram/@marcmarquez93)

SELANGOR – Jadwal MotoGP Malaysia 2026 pekan ini sudah diketahui. Akankah Marc Marquez menggila setelah gagal dapat poin sempurna di Australia? Apakah Jorge Martin bakalan absen?

Seri ke-19 MotoGP 2026 akan berlangsung di Sirkuit Internasional Sepang, Selangor. Balapan bertajuk MotoGP Malaysia 2026 tersebut digelar pada 30 Oktober hingga 1 November.

1. Gagal Sempurna

Start balapan Sprint Race MotoGP Australia 2026 (Foto: Facebook/MotoGP)

Perpisahan MotoGP dengan Sirkuit Phillip Island di Australia tidak berlangsung manis. Hujan deras yang mengguyur area itu membuat balapan seluruh kelas dibatalkan, termasuk MotoGP!

Alhasil, Marquez gagal meraup poin sempurna 37 setelah memenangi Sprint Race yang menghasilkan tambahan 12 poin. Ia kini memimpin klasemen MotoGP 2026 dengan 365 angka.

Sementara, sang pesaing yakni Jorge Martin, bisa dibilang cukup diuntungkan. Sebab, ia sempat dinyatakan mundur dari balapan utama gara-gara mengalami retak di pergelangan tangan kanannya.

Martin, yang tertinggal 10 poin dari Marquez, kini berpacu dengan waktu. Pembalap Aprilia Racing itu memutuskan untuk menjalani pemulihan di Melbourne, Australia, sebelum tampil di Malaysia.