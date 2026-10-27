Ducati Sebut Marc Marquez Bakal Tampil Menyerang meski Pimpin Klasemen MotoGP 2026

Ducati Sebut Marc Marquez Bakal Tampil Menyerang meski Pimpin Klasemen MotoGP 2026 (Ducati Corse)

JAKARTA - Manajer tim Ducati, Davide Tardozzi, menegaskan Marc Marquez bakal tetap tampil menyerang pada 4 seri tersisa, meski tengah memimpin klasemen sementara MotoGP 2026. Meski begitu, ia menilai Aprilia merupakan lawan yang kuat.

1. Tampil Menyerang

Saat ini, Marc Marquez memimpin klasemen sementara MotoGP 2026 dengan mengumpulkan 365 poin. Ia unggul 10 poin atas pembalap Aprilia Racing, Jorge Martin, yang berada di posisi 2.

“Saya yakin dia akan terus menyerang,” kata Tardozzi, melansir Crash, Selasa (27/10/2026).

“Sejujurnya, dari empat balapan ke depan, tiga di antaranya mungkin lebih menguntungkan Aprilia, sementara satu balapan lainnya bisa jadi merupakan kesempatan bagi kami untuk tampil lebih cepat,” lanjutnya.

Marc Marquez (Instagram/@marcmarquez93)

Meski menganggap Aprilia lebih diuntungkan, Tardozzi tetap yakin dengan kemampuan Marc Marquez.

“Namun pada akhirnya, kami memiliki Marc Marquez. Fakta itu membuat kami merasa lebih tenang,” katanya.

Ia mengatakan, pihaknya menyadari Aprilia adalah lawan yang sangat kuat. Aprilia memiliki 2 pembalap yang masih berpotensi meraih gelar juara dunia. Selain Jorge Martin, Marco Bezzecchi secara matematis juga masih berpeluang meraih gelar juara karena terpaut 50 poin dari puncak klasemen.