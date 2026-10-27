Kisah Sedih Jack Miller: Siapkan Livery Khusus, tapi Gagal Balapan di Phillip Island

JAKARTA - Kisah sedih Jack Miller batal menjalani balapan pada laga kandang terakhirnya di MotoGP Australia bakal diulas. Ia mengaku patah hati karena tak bisa balapan, padahal sudah menyiapkan livery khusus.

Diketahui, balapan utama MotoGP Australia di Sirkuit Phillip Island pada Minggu (25/10/2026) dibatalkan. Hujan deras dan jarak pandang yang buruk memaksa penyelenggara untuk membatalkan MotoGP Australia karena helikopter medis tidak dapat terbang dengan aman.

Pembalap Australia itu pun kecewa karena gagal tampil pada balapan kandang terakhirnya di Phillip Island sebagai tuan rumah MotoGP Australia, yang mulai musim depan akan dipindahkan ke Adelaide.

"Sialan, Phillip Island. Kalian benar-benar tahu cara mematahkan hati seseorang," tulis Jack Miller di media sosial, dikutip Selasa (27/10/2026).

"Terus terang, saya sangat kecewa. Ini adalah balapan MotoGP kandang terakhir saya dan kami bahkan tidak sempat berlomba. Setelah akhir pekan yang begitu kuat, kenyataan ini sungguh sulit untuk diterima," katanya.

Jack Miller (@jakmilleraus)

Meski kecewa berat, Jack Miller berterima kasih kepada penonton yang hadir.

"Namun, kepada setiap orang yang telah hadir, berani menghadapi kemacetan, hujan, dan cuaca yang sangat buruk demi mendukung kami, terima kasih," katanya.

"Kalian semua sungguh luar biasa, bukan hanya akhir pekan ini, tetapi sepanjang karier MotoGP saya," sambungnya.

Jack Miller mengatakan, merupakan suatu kehormatan besar bisa berlomba di hadapan para penonton semua selama satu dekade terakhir.

"Dari lubuk hati yang terdalam, terima kasih untuk semua kenangannya, Phillip Island. Saya akan selalu mengenangnya selamanya," ucapnya.