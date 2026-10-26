Aprilia Beri Kabar Baik, Jorge Martin Berpeluang Tampil di MotoGP Malaysia 2026

Aprilia Beri Kabar Baik, Jorge Martin Berpeluang Tampil di MotoGP Malaysia 2026 (Dok Aprilia)

JAKARTA - Tim Aprilia mengonfirmasi Jorge Martin sedang berupaya untuk dapat tampil pada MotoGP Malaysia 2026 di Sirkuit Sepang pekan depan. Jorge Martin kini tengah bersaing ketat dengan pembalap Ducati Lenovo, Marc Marquez, dalam perebutan gelar juara MotoGP 2026.

1. Jorge Martin Cedera

Jorge Martin kini berada di urutan kedua klasemen sementara. Ia tertinggal 10 poin dari Marc Marquez yang mengemas 365 poin.

Jorge Martin kehilangan posisi puncak klasemen sementara MotoGP 2026 dan mengalami patah tulang pergelangan tangan kanan setelah terjatuh dalam kecepatan tinggi saat terlibat duel sengit dengan Marc Marquez saat Sprint Race di MotoGP Australia, Sabtu kemarin.

Kecelakaan tersebut tidak hanya membuat Jorge Martin tertinggal 10 poin dari Marc Marquez, tetapi juga memaksanya absen pada Grand Prix Australia hari Minggu.

Namun, dari hasil CT scan, terungkap dugaan adanya patah tulang kedua tidak terbukti dan cedera pada tulang radius dipastikan tidak mengalami pergeseran (non-displaced).

Jorge Martin. (Foto: Instagram/aprilia)

Di saat Marquez berpeluang memperlebar keunggulannya di klasemen, balapan utama di MotoGP Australia 2026 dibatalkan karena cuaca buruk. Selisih poin di antara keduanya pun tetap tak berubah.

2. Berpeluang Tampil di MotoGP Malaysia

Manajer tim Aprilia, Paolo Bonora, mengaku optimistis dengan kondisi Jorge Martin.

“Kemarin Jorge tampil dalam mode menyerang, sungguh luar biasa untuk disaksikan. Banyak aksi menyalip yang ia lakukan. Ia juga menunjukkan kecepatan balap yang sangat baik,” ucapnya, melansir Crash, Senin (26/10/2026).

“Kecelakaannya memang parah, tetapi kami lega karena kondisinya saat ini cukup baik. Selama beberapa hari ke depan, kami akan terus memantau perkembangan kondisinya,” tuturnya.

Aprilia optimistis Jorge Martin bisa kembali di Sepang

Bonora juga mengungkapkan, operasi kemungkinan besar tidak diperlukan.

“Sejauh ini, sepertinya tidak perlu ada tindakan operasi. Jadi, itu kabar positif,” ucapnya.