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HOME SPORTS MOTOGP

Breaking News: Pergelangan Tangannya Retak, Jorge Martin Absen dari MotoGP Australia 2026!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Sabtu, 24 Oktober 2026 |13:01 WIB
Breaking News: Pergelangan Tangannya Retak, Jorge Martin Absen dari MotoGP Australia 2026!
Jorge Martin dipastikan absen dari balapan MotoGP Australia 2026 (Foto: Instagram/@89jorgemartin)
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VENTNOR – Jorge Martin dipastikan absen dari balapan MotoGP Australia 2026! Pembalap tim Aprilia Racing itu mengalami retak di pergelangan tangan kanannya usai terjatuh pada Sprint Race.

“Jorge Martin sudah dinyatakan tidak fit untuk balapan setelah menderita retak di pergelangan tangan kanannya!” bunyi pengumuman di akun X MotoGP @MotoGP, Sabtu (24/10/2026).

Jorge Martin terjatuh di Sprint Race MotoGP Australia 2026 (Foto: X/@MotoGP)
Jorge Martin terjatuh di Sprint Race MotoGP Australia 2026 (Foto: X/@MotoGP)

“Semoga lekas pulih Jorge,” sambung cuitan tersebut.

1. Kecelakaan

Seperti diberitakan, Martin mengalami kecelakaan di tikungan delapan Sirkuit Phillip Island, Ventnor, Sabtu (24/10/2026) siang WIB. Ia meluncur di atas aspal setelah kehilangan kendali pada roda depan.

Martinator kemudian terpelanting beberapa kali di gravel sebelum akhirnya hanya mampu bersimpuh. Tak lama, pembalap asal Spanyol tersebut diangkut keluar dari sirkuit dengan menggunakan tandu.

Sang juara dunia MotoGP 2024 lalu menuju pusat medis MotoGP di Sirkuit Phillips Island guna menjalani pemeriksaan. Terungkap kemudian, ia mengalami retak di pergelangan tangan kanannya.

 

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