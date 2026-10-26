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HOME SPORTS MOTOGP

Jack Miller Patah Hati, Sampaikan Pesan Haru usai MotoGP Australia 2026 Batal

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Senin, 26 Oktober 2026 |18:26 WIB
Jack Miller Patah Hati, Sampaikan Pesan Haru usai MotoGP Australia 2026 Batal
Jack Miller Patah Hati, Sampaikan Pesan Haru usai MotoGP Australia 2026 Batal (Instagram/@jackmilleraus)
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JAKARTA - Pembalap Pramac Yamaha, Jack Miller, menyampaikan pesan perpisahan yang mengharukan usai dibatalkannya balapan utama MotoGP Australia di Sirkuit Phillip Island pada Minggu (25/10/2026). Pembalap asal Australia itu merasa patah hati. 

1. Jack Miller Patah Hati

Hujan deras dan jarak pandang yang buruk memaksa penyelenggara untuk membatalkan MotoGP Australia karena helikopter medis tidak dapat terbang dengan aman.

Peristiwa ini menjadi penutup yang mengecewakan bagi Phillip Island sebagai tuan rumah MotoGP Australia, yang mulai musim depan akan dipindahkan ke Adelaide.

Hal ini juga menandai berakhirnya kiprah Jack Miller di tanah kelahirannya sebagai pembalap MotoGP. Tahun depan, ia pindah ke ajang World Superbike bersama Yamaha.

Jack Miller sedianya akan tampil dalam balapan hari Minggu dengan desain khusus (livery) sebagai bentuk penghormatan kepada para penggemar di Australia.

Jack Miller di MotoGP Australia (Ig/@jackmilleraus)
Jack Miller di MotoGP Australia (Ig/@jackmilleraus)

"Sialan, Phillip Island. Kalian benar-benar tahu cara mematahkan hati seseorang," tulis Jack Miller di media sosial.

"Terus terang, saya sangat kecewa. Ini adalah balapan MotoGP kandang terakhir saya dan kami bahkan tidak sempat berlomba. Setelah akhir pekan yang begitu kuat, kenyataan ini sungguh sulit untuk diterima," katanya. 

Meski begitu, ia menyampaikan terima kasih kepada para penonton yang hadir. 

"Namun, kepada setiap orang yang telah hadir, berani menghadapi kemacetan, hujan, dan cuaca yang sangat buruk demi mendukung kami, terima kasih," katanya.

"Kalian semua sungguh luar biasa, bukan hanya akhir pekan ini, tetapi sepanjang karier MotoGP saya," sambungnya. 

 

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